Não é um jogo de “sugar dinheiro” – Nerd4.life

Robert MorrisonAnimador de cinema em que trabalhou O Último de Nós Parte 1foi ao Twitter para defender a edição do PS5 de ser acusada de ser Jogo de chupar dinheiro.ressaltando que na verdade é um dos projetos mais bem preservados e meticulosos que já vi e fiz.

O anúncio da primeira parte de The Last of Us não foi bem recebido por todos os jogadores. Uma parcela dos usuários do PlayStation acredita que a versão original do PS3 e o PS4 Remaster subsequente ainda são bastante válidos do ponto de vista gráfico e que a nova versão do PS5 adiciona pouco ou nada a esse efeito, tornando-o um jogo “sugador de dinheiro” . Ou Processe pela Sony para obter lucros fáceis (como sabemos que será vendido pelo preço total, ou 80 euros na Itália) com projeto de baixo custo.

Morrison, que também trabalhou em God of War (2018), Injustice 2 e Resident Evil 7 no passado, decidiu falar sobre o assunto através de um post no Twitter.

“Na verdade, é um dos projetos mais bem concebidos e executados que já vi ou em que estive envolvido em minha vida”, disse Morrison. “Existe o mais alto nível possível de cuidado e atenção aos detalhes possíveis.”

De acordo com os detalhes oficiais compartilhados pela Sony, a primeira parte de The Last of Us será “um Revisão A partir da experiência original, você “desfrutará de uma jogabilidade moderna, controles aprimorados e opções de acesso expandidas” e incluirá o DLC Left Behind. Ele estará disponível no PS5 a partir de 2 de setembro de 2022.