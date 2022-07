O que o Telescópio Espacial James Webb viu? Será revelado por Joe Biden hoje à noite ao vivo da Casa Branca

Em um anúncio de última hora, a NASA anunciou que o presidente dos Estados Unidos, Joseph R. Biden, revelará a primeira imagem colorida produzida pelo Telescópio Espacial James Webb antes do evento oficial em 12 de julho. O anúncio será transmitido ao vivo ESA E a NASA A partir das 23h do dia 11 de julho, horário italiano.

Aqui estão os primeiros alvos do Telescópio Espacial James Webb. Como ver as primeiras fotos ao vivo em 12 de julho Vá para aprofundar

Biden será acompanhado pelo administrador da NASA Bill Nelson durante o anúncio, mas apesar das altas expectativas justificadas do mundo científico para o start-up e o potencial do Telescópio Espacial James Webb, o fato de uma conferência ter sido organizada em impressão especial pela Casa Branca é um pouco incomum. Isso só aumenta as expectativas para as primeiras imagens e sugere que algumas delas podem conter descobertas científicas muito importantes.

O Telescópio Espacial James Webb está totalmente alinhado. Excedendo as melhores expectativas de desempenho Vá para aprofundar

A prévia da Casa Branca será uma introdução ao Longa tarde de anúncios em 12 de julho, quando são mostradas as primeiras imagens da observação de cinco corpos celestes. Destes, dois podem ter chamado a atenção da administração norte-americana: a primeira observação direta de um exoplaneta – no entanto, não se espera uma imagem dele, mas dados de espectro emitidos – e uma imagem de um aglomerado de galáxias que atuam como uma lente gravitacional para fazer galáxias muito distantes no espaço e no tempo. lembre se O telescópio James Webb observa o universo em infravermelhopropriedade que permite, devido ao deslocamento para as frequências mais baixas da luz devido à distância e expansão do universo, Um olhar para o universo porque foi pouco mais de 100 milhões de anos após o Big Bang.