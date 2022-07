Sony também está brincando sobre itálico com um meme engraçado

Nos últimos dias, não falamos sobre nada além de usar DiagonalUma maneira estranha de falar sobre os jovens está se espalhando graças ao uso das redes sociais. Considere postar uma boa carta sobre isso sony playstation italiaque postou em seu perfil oficial um meme relacionado a Horizonte proibido oeste.

A imagem em questão tem o papel de protagonista liga Em uma expressão a meio caminho entre raiva e descrença com a legenda Quando eles falam com você em itálico. Para acompanhar o meme postado nas redes sociais, encontramos esta mensagem engraçada do perfil italiano do Facebook no PlayStation:

“No primeiro ämïo, nós realmente escapamos para o Ocidente do #cursive #HorizonForbiddenWest.”

Em suma, a sede italiana da gigante dos videogames decidiu aproveitar a popularidade do tema para fazer piadas sobre o assunto e arrancar o sorriso de todos os seus seguidores.

Antes de deixar você com a foto engraçada postada pela Sony PlayStation Itália, lembramos que apenas alguns dias atrás chegou uma atualização Introduz o VRR no Horizon Forbidden West e também permite um novo modo gráfico.

Você sabia disso Horizon Forbidden West continua a aumentar as vendas no Reino Unido graças ao novo estoque do PlayStation 5?