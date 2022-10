Stadia cancelaria exclusivo de Kojima porque jogadores individuais não estão vendendo – Nerd4.life

De acordo com um novo relatório do 9to5Google, kojima Foi sugerido ao Google que produzisse um arquivo Jogo exclusivo do Stadia. Mas tudo foi Excluído Porque os jogadores individuais não têm mercado, de acordo com o Google.

Conforme indicado, este novo jogo da Kojima Productions seria um single player (exatamente, ao contrário de Death Stranding, que oferece mecânica online assíncrona) e esse parecia ser o problema: a Stadia achava que não havia mais mercado para jogos single player. Assim, o projeto foi encerrado.

Segundo fontes, a Stadia aprovou inicialmente o projeto e a Kojima iniciou os estágios iniciais de desenvolvimento. Pouco depois de mostrar os protótipos, em meados de 2020, o Google decidiu descartar o projeto. A decisão final de bloquear o negócio parece ter sido tomada por Phil Harrison.



Kojima e Michelson

De acordo com relatos anteriores, a partida de Kojima com o Stadia foi um Jogo de terror casual. Foi dito que o próprio Kojima estava muito interessado na ideia de trabalhar com os recursos da nuvem.

O trabalho neste potencial exclusivo começou no final de 2019, então o jogo pode não estar pronto antes do fechamento do Stadia.

O projeto Kojima da Stadia está no centro dos rumores há muito tempo, e é lógico que é possível que esses sejam os rumores exagerados em desenvolvimento em colaboração com a Microsoft.

