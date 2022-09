Revelados jogos gratuitos do Xbox, este mês há apenas dois – Nerd4.life

Microsoft lança jogos grátis para Jogos com Ouro para Xbox One e Xbox Series X | S.: Por aí Windbound and Bomber Crew Edição Deluxe. Como você pode ver, há dois em vez de quatro.

A mudança de número é determinada pelo fato de que o Xbox não oferecerá mais jogos originais do Xbox e jogos do Xbox 360 no serviço Gold. Mas vamos ver um arquivo Datas de disponibilidade Entre esses novos jogos em outubro de 2022:

O Vento: 1 – 31 de outubro de 2022

Bomber Crew Deluxe Edition: 16 de outubro de 2022 – 15 de novembro de 2022

lá A descrição oficial de Windbound Diz: “Um navio quebrou sozinho em uma ilha desconhecida, explore suas terras e navegue em seus mares traiçoeiros para sobreviver. Você é Kara, uma guerreira que foi arrebatada de sua tribo por uma violenta tempestade. Caída de seu barco, à mercê das correntes, vem lançada do mar nas margens das ilhas proibidas, E é um paraíso misterioso. Sem barcos, comida ou ferramentas, mas com determinação e meios para alcançá-lo, descubra os muitos recursos desta bela ilha. Crie ferramentas e armas para caçar e se defender da natureza e de suas incríveis criaturas selvagens. À medida que você explora todas as ilhas e ruínas espalhadas ao seu redor, segredos serão revelados a você O passado e vislumbres do futuro se revelam. Descubra o mistério que o cerca e você pode encontrar mais do que apenas o seu caminho para casa.” Você pode ler nossa análise do Windbound aqui.



ventoso

Bomber Crew Edição Deluxe Em vez disso, é um jogo de estratégia de gerenciamento e sobrevivência onde você deve treinar, personalizar e lutar contra um grupo de soldados configurados processualmente em batalhas com deathmatch permanente.

