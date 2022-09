Detectando o erro que coloca seus dados em risco, você deve atualizar imediatamente

Um grande bug foi descoberto no WhatsApp. Como se vê, este último colocaria em risco os dados de milhões de usuários. Veja o que fazer para corrigir o problema imediatamente

Milhões de usuários o usam todos os dias O WhatsApp. A plataforma de mensagens número um do mundo oferece a capacidade de enviar mensagens, compartilhar conteúdo multimídia, fazer chamadas, chamadas de vídeo, gravar notas de voz, etc. Todas as características que contribuíram para Crescimento contínuo do aplicativo.

Deve ser reconhecido o mérito do trabalho realizado pelos desenvolvedores até o momento, sempre tendo o cuidado de atender e solucionar cada solicitação do usuário Sem erros e problemas. Nesse sentido, nas últimas horas, surgiu uma grande falha no sistema que colocará em risco os dados de milhões de consumidores. No entanto, existe uma maneira rápida de corrigir todos eles.

WhatsApp, cuidado com o erro que torna seus dados vulneráveis

Foi a mesma empresa que compartilhou detalhes de duas vulnerabilidades críticas que foram identificadas em uma versão do aplicativo. Está entre os mais baixados e ainda instalados em milhões de dispositivos em todo o mundo.

Estamos falando especificamente de tudo Versões anteriores a 2.22.16.12, Disponível Tanto no iOS quanto no Android de forma permanente. O bug foi codificado como CVE-2022-36934 e permitiu que o invasor instalasse e executasse código remoto com privilégios máximos simplesmente por meio de uma chamada de vídeo modificada. Foi o suficiente para iniciá-lo para instalar spyware ou malware na máquina infectada.

Na seção Diretrizes de segurança do WhatsApp do site, você encontrará todos os detalhes do problema, bem como a maneira de resolvê-lo imediatamente. Basta atualizar o aplicativo o mais rápido possível, com a versão mais recente disponível em Google Play Store e Apple App Store O que já corrigiu o bug. Aconselhamo-lo – caso ainda não o tenha feito – a proceder o mais rapidamente possível ao download do programa, para não correr riscos. Se hackers e cibercriminosos obtiverem acesso ao seu dispositivo, eles poderão se recuperar facilmente Todos os dados confidenciais salvos. Com consequências muito graves. E não estamos falando apenas de informações pessoais, mas também de nomes de usuários e senhas para acessar contas sociais e bancárias.