Upgrade para Extra e Premium pode ser descontado, até 50% – Nerd4.life

Através do Twitter e do ResetEra, podemos ver uma série de informações em japonês compartilhadas por um jogador do PlayStation. argumento PS Plus e upgrade para Extra e PremiumOs dois novos níveis de serviço de assinatura. Como mostrado, o custo da atualização pode ser com descontoaté 50%.

As informações estão em japonês, então não podemos confirmar o que é mostrado, mas de acordo com o ResetEra e de acordo com o que pode ser entendido de números E pelas imagens, um dos jogadores tentando atualizar para PS Plus Extra e Premium viu que o custo total é claramente reduzido.

Como você pode ver, o jogador em questão – inscrito pelos próximos 1182 dias (pouco mais de cinco anos) – teve que gastar 26.332 ienes (cerca de 187 euros) para atualizar para Premium. Em vez disso, o sistema custava 12.750 ienes (cerca de 90 euros). Como você pode ver, é um arquivo 50% de desconto. A situação é a mesma para o Extra. Outro usuário, que se inscreveu até 2034 (ou por 12 anos), também vê um preço máximo de 12.750 ienes. Neste caso, o desconto será maior. É possível que a empresa tenha definido um limite máximo de gastos para esse tipo de passe, que se traduz em desconto.

Novamente através do ResetEra, uma imagem também é mostrada mostrando a troca de mensagens entre Suporte da Sony Japão e usuário. Não podemos confirmar isso, mas de acordo com ResetEra, a ajuda esclarece que a Sony decidiu oferecer um desconto para atualizar para Extra e Premium, embora ainda não tenha sido anunciado oficialmente.

Obviamente, algumas considerações precisam ser feitas. Mesmo supondo que isso seja verdade, é possível que o ‘desconto’ se aplique apenas àqueles com muitos anos de associação ativa. Pode não haver desconto de assinante por um ano.

Além disso, o que se afirma refere-se mercado japonês. É possível que em outras regiões, e sobretudo na Europa, não haja nenhum tipo de oferta ou promoção.

Por enquanto, a única coisa que temos certeza são os jogos gratuitos de PS5 e PS4 do PS Plus que se tornarão obrigatórios.