Este é o modelo no qual Ashley se baseia – Nerd4.life

Resident Evil 4 Foi revelado durante o recente estado de jogo, com remakes profundos como os que vimos nos capítulos anteriores e remakes gerais de personagens, incluindo também ashleycuja inspiração foi descoberta nestas horas, um Modelo Holandês.

Modelo Ella Freyaconhecida no Instagram, já confirmou que foi escolhida pela Capcom como referência para uma reconstrução dos traços de Ashley Graham, filha do presidente americano e companheira na aventura de Leon S. Kennedy em Resident Evil 4. “Quando Eu vi o trailer, quase chorei. Estou tão feliz, obrigado A todos vocês do fundo do meu coração,” Ella Freya escreveu logo após o lançamento público do trailer de Resident Evil 4 durante o State of Play.

Por outro lado, como vimos, o trailer em questão foi o mais assistido entre os distribuídos dentro do State of Play, o que mostra como a série da Capcom ainda é amplamente seguida pelo público. De fato, as características estranhas de Freya são evidentes na imagem de Ashley emergindo do trailer, a imagem que Leon segura na mão durante a sequência de Resident Evil 4.

Ella Freya é uma modelo com um perfil no Instagram muito ativo, mas também parece que ela transmitiu alguns jogos em seu canal do YouTube. Não está claro se o envolvimento da garota em Resident Evil 4 também tem algo a ver com as sessões de captura de ação, já que Ashley desempenha um papel muito grande no jogo, especialmente na segunda metade deste jogo, mas é possível que ela tenha cedido Capcom. A capacidade de usar seus próprios recursos para modelagem de personagens.