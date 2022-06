É útil ou um quinteto no Xbox & Bethesta Showcase? Obsidian e Jays Corden sugerem – Nerd4.life

Parece que obsidiana Existe no poder emGaleria Xbox e Bethesda A partir de 12 de junho de 2022, com apresentação possivelmente de Reconhecido ou até cincoUm dos projetos em andamento na equipe de acordo com o repórter eita cordão Windows Central e especialmente Josh Sawyer da equipe.

Quanto às previsões de Jez Corden, no último episódio do podcast The Xbox Two with Rand the Bull, o jornalista disse ter certeza de que Avowed se mostrará com um vídeo de gameplay durante o Xbox & Bethesda Showcase em 12 de junho, mas pode haver mais obsidiana. também.

Então, estamos falando de Pentiment, o codinome de um projeto que ele está liderando Josh Sawyer, um membro de longa data da Obsidian e ex-Black Isle Studios. Como mencionado anteriormente, deve ser um RPG “não violento”, com foco em elementos de role-playing que vão além de pelo menos grande parte do combate e focam acima de tudo na aventura e na narrativa.

Pentement, que ainda não tem nome oficial, até agora foi protagonista apenas de alguns rumores, mas informações ambíguas também foram dadas pelos desenvolvedores: parece ser um RPG narrativo organizado como uma espécie de aventura investigativa, medieval, perto do Disco Elysium como templo.

Para implicar ainda mais sua presença no evento, há algo muito misterioso tuitar Pelo próprio Josh Sawyer, que nos últimos dias respondeu a uma mensagem do Xbox que convocava o evento Next Show com um emoji que basicamente não diz nada, mas, com aparente indiferença, parece querer relatar possível envolvimento em seu projeto. Vamos ver, a data está marcada para 12 de junho às 19:00.