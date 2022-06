Resident Evil 4, a jaqueta de Leon já custa US $ 1.495 – Nerd4.life

Aparentemente Jaqueta usar antes Leon Kennedy Em uma nova edição de Resident Evil 4 Já está lá, é fabricado pela Schott NYC e você pode comprá-lo em seu site oficial em ben 1495 USD.

Anunciado com um trailer e data de lançamento no State of Play, Resident Evil 4 anunciou uma reinterpretação do popular capítulo da saga. Horror de Sobrevivênciaque mudou para sempre a abordagem da ação em terceira pessoa e revolucionou a mecânica típica da série Capcom.

No vídeo Em questão Leon veste Jaqueta Schott NYCuma jaqueta de couro com enchimento de lã quente, típica do modelo usado pelos pilotos americanos durante a Segunda Guerra Mundial.



Jaqueta Resident Evil 4, Schott NYC Leon Kennedy

Como sabemos que a jaqueta é apenas isso? Simples: a Capcom se inseriu no trailer de Resident Evil 4 Um aviso afirma que as roupas do jogo serão reproduzidas usando Permissão da Schott NYC.

Curiosamente, no entanto, não há (ainda) referências no site do fabricante de roupas dos EUA a um remake de RE4 nem indicações de qualquer tipo de colaboração com a casa japonesa. Talvez ainda seja muito cedo?