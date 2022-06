Obstáculos que impedem o Wi-Fi em casa

20



























Muitas vezes notamos que o sinal está em casa WI-FI Não chega bem em alguns lugares ou cômodos da casa o que torna a conexão de internet instável ou muito mais lenta que o normal. De fato, pode haver vários obstáculos que impedem que ela se espalhe bem em todas as áreas de nossa casa. Obviamente, a primeira ideia vai para paredes, muitas vezes concreto. Mas alguns móveis inesperados como espelhos, TV, geladeira ou micro-ondas também podem interferir.

por Melhoria do sinal Wi-Fi Nossa conexão doméstica (e, portanto, conexão com a Internet) geralmente é suficiente Mova o roteador Em uma localização mais estratégica e mais livre evita todos aqueles obstáculos que impedem a propagação do sinal dentro de nossa casa. Na verdade, precisamos pensar em um roteador WiFi como uma lâmpada que irradia sua luz para o ambiente ao redor. E assim como a lâmpada é colocada no teto ou em uma prateleira sem obstáculos, para melhor irradiar a luz, o roteador deve ser colocado longe dos obstáculos Assim você consegue espalhar melhor o sinal de internet.

Acessórios de decoração que bloqueiam o sinal WiFi

EU ‘Água É uma tela natural que bloqueia facilmente as ondas de rádio, então o princípio é não colocar um roteador perto de um aquário, por exemplo.

Outros acessórios de móveis que impedem a propagação do sinal são BibliotecasPortanto, evite colocar o roteador diretamente na prateleira, principalmente se a estante for alta o suficiente e cheia de livros. até o espelhos Na parede, e se for grande, então é um forte obstáculo.

É outro obstáculo ao sinal WiFi por prato de metal que suporta a tela da TV e também atua como um escudo eletromagnético.

Se o roteador for colocado na cozinha, prestamos atenção à presença de dispositivos que se comportam como paredes intransponíveis do sinal WiFi: frigoríficoE a lava-louçasE a forno de micro-ondas (que também interfere), Aquecedor de águaE a secador E a máquina de lavar Eles o bloquearam.

Obviamente, as paredes da casa também podem bloquear as ondas de rádio, especialmente se estiverem presentes Cimento Ou se houver vigas de metal, malha de arame, pinos ou parafusos.

Os pisos também bloqueiam o sinal wifi

No casas de vários andares Muitas vezes pode haver um piso de concreto, mas também laminado, dois materiais que agem como uma tela e impedem que o sinal se espalhe.

mesmo plantar um Aquecimento por radiação (Water Plus Mineral) Contém itens que podem bloquear o sinal WiFi entre os andares.

Como aumentar o sinal WiFi

A melhor solução é encaminhar o roteador para que ele não encontre obstáculos à sua frente. É então necessário determinar os pontos em que eles estão localizados Obstáculos intransponíveis E marque-os na planta baixa da casa.

Neste ponto, será útil aumentar o sinal com um alongamento sistema de rede É composto por nós – antenas colocadas em pontos estratégicos, a fim de aumentar o alcance do sinal em todos os cômodos da casa.