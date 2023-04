Descubra um buraco negro gigante, cuja massa é 32 bilhões de vezes a massa do Sol. Imagem

Dois estudos publicados no Monthly Notices da Royal Astronomical Society fazem descobertas importantes. Uma equipe de pesquisa coordenada por James Nightingale, da Universidade de Durham, identificou um dos maiores buracos negros supermassivos já vistos. Ele está localizado a uma distância de 2,7 bilhões de anos-luz de nós. Em vez disso, uma equipe do Harvard-Smithsonian Center e do Max Planck Institute encontrou “borboletas”, buracos negros menores, com o satélite europeu Esa Gaia: e eles são os mais próximos que já foram detectados. Seu navegador não suporta HTML5

Um gigante, com uma massa de 32,7 bilhões de vezes a massa do nosso Sol, e duas “borboletas” bem próximas da Terra: a capacidade de reconhecer e estudar buracos negros está dando passos de gigante, e isso foi comprovado por dois estudos publicados no Avisos Mensais Sociedade Astronômica Real usando dois métodos inovadores completamente diferentes. O buraco, descoberto por um grupo de pesquisa internacional coordenado por James Nightingale, da Durham University, no Reino Unido, é um dos maiores buracos negros supermassivos já identificados, com massa de 32,7 bilhões de vezes a massa do Sol, e é localizado a 2,7 bilhões de anos-luz de distância.

Como foi avistado? “O que torna o trabalho ainda mais significativo – comentou Crescenzo Tortora, do Observatório Astronômico Capodimonte do Instituto Italiano de Astrofísica (INAF) – é o método pelo qual foi identificado, ou seja, o uso de lentes gravitacionais.” É um fenômeno de distorção da luz, já previsto pela relatividade de Einstein, que vem sendo cada vez mais utilizado nos últimos anos e permite abrir novas possibilidades para a astronomia. “As lentes gravitacionais são uma espécie de miragem devido à força da gravidade”, Tortora disse. “Em alguns aspectos – continuou ele – é semelhante ao que observamos quando vemos um objeto atrás do vidro. A luz do objeto é distorcida pelo vidro, nas lentes gravitacionais a distorção é causada pela gravidade criada pela massa colocada entre nós e algo distante.” A lente para este estudo é a galáxia no centro do aglomerado Abell 1201, que aparece nas imagens do Hubble cercada por lindas imagens distorcidas de uma galáxia muito além de Abell 1201. Neste caso, o foco de atenção não estava na distorcida. . A imagem, mas a própria lente: Ao analisar a distorção, verificou-se que existe um gigante invisível no centro da lente galáctica, um buraco negro com massa de 32,7 bilhões de vezes a massa do Sol.



avistando “borboletas” Em vez disso, um método muito diferente permitiu que pesquisadores liderados por Karim El Badry, do Centro Harvard-Smithsonian e do Instituto Max Planck, detectassem ‘borboletas’, dois buracos negros muito menores (cerca de 10 vezes a massa do Sol). Mas mais perto de nós, a 1.500 e 3.000 anos-luz de distância, estão os mais próximos já detectados. Desta vez, a descoberta veio da incrível sensibilidade do Gaia, o satélite da Agência Espacial Européia (ESA) que cria o mapa mais completo das estrelas da nossa galáxia e é capaz de observar até os menores movimentos das estrelas. Os pesquisadores observaram pequenas “ondulações” de algumas estrelas que parecem estar orbitando sua pequena, densa mas invisível companheira: análises mais aprofundadas de dois casos indicam a presença de dois pequenos buracos negros que não emitiriam nenhum tipo de radiação e que, na verdade, ser praticamente invisível. “São métodos muito interessantes,” comentou Tortora, “e no que diz respeito às lentes gravitacionais, esperamos obter melhorias importantes a curto prazo, especialmente com o telescópio espacial Euclid da ESA que será lançado neste verão. conhecemos apenas algumas centenas de casos de lentes gravitacionais, com Euclides esperamos ser capazes de detectar centenas de milhares deles.”



O buraco negro gigante que vive no centro da nossa galáxia, a Via Láctea, foi fotografado pela primeira vez. Por quase meio século foi apenas uma hipótese e por 20 anos foi um sonho, e agora é uma realidade: a evidência "esmagadora", como dizem os pesquisadores, de que existe

Conhecido como Sagitário A*, tem uma massa quatro milhões de vezes a do Sol Ir para a galeria de fotos

O buraco negro não é visível diretamente porque não emite luz: um anel espesso de gás brilhante, do tamanho de se estivesse ao redor da Lua, é visto em torno de uma região central escura chamada “sombra”, onde está localizado. No infográfico A Jornada a Sagitário A*: Do gás que preenche as regiões centrais da Via Láctea, observado na faixa de rádio, às estrelas que orbitam o centro da galáxia, à primeira imagem capturada Ir para a galeria de fotos