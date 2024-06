Alan Wake 2 finalmente chegou em forma física: a Deluxe Edition e a Rich Collector’s Edition foram anunciadas

Conteúdo dos lançamentos físicos de Alan Wake 2

Ambas as versões físicas de Alan Wake 2 Contém passe de expansão, então também permite que você jogue Night Springs e a segunda expansão The Lake House, prevista para outubro. As pré-encomendas de ambos estão abertas a partir de hoje, 8 de junho de 2024, e ambos estão disponíveis para PS5 e Xbox Series

A edição física deluxe de Alan Wake 2 pode ser adquirida em preço Custa € 79,99 e estará disponível a partir de 22 de outubro de 2024 no PS5 e Xbox Series

Capa da edição física de luxo de Alan Wake 2

Dentro dele encontramos o seguinte conteúdo:

Jogo Alan Wake 2

Passe de Expansão (inclui Night Springs e The Lake House)

Capa reversível com arte exclusiva



Alan Wake Edição Digital Remasterizada

Recompensas no jogo (skin Nordic Shotgun para Saga, skin Parliament Shotgun para Alan, Crimson Windbreaker para Saga, Celebrity Suit para Alan, Lantern Charm para Saga)

A Edição Limitada de Colecionador pode ser adquirida por US$ 199,99 e está disponível exclusivamente através da Limited Run Games para PS5 e Xbox Series.

Conteúdo da edição de colecionador de Alan Wake 2

Como também mostra a imagem personalizada, é uma versão bastante rica, que tem tudo o que tem a oferecer Conteúdo da Edição Deluxe mais o seguinte: