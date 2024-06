O novo golpe do “anel pequeno” tornou-se muito popular; O que é e como se defender

O golpe Wangiri 2.0 está se tornando popular (fonte da imagem: Fastweb.it)

Ondas Golpes telefônicos e digitais. O mais popular atualmente é o golpe de chamada perdida, chamado wangiri na nova versão 2.0.

O termo ‘Wangiri 2.0‘, Como mencionado impressão“, vem do japonês e significa”Faça um loop e pendure‘. Este tipo de fraude telefónica envolve fazer um grande número de chamadas curtas em rápida sucessão para potenciais vítimas. Os fraudadores podem então encaminhar as vítimas para números premium, que incorrem em taxas muito elevadas por minuto de conversa, ou para empresas de serviços telefónicos. Prêmio.

Mas deve-se notar que a principal diferença está emSino‘. Quando você se lembra do “toque” que mantém a vítima em espera, ele é pré-gravado e a ligação começa imediatamente. Além disso, o toque dura mais do que o normal, resultando em aumento de custos.

As vítimas desta fraude são, em primeiro lugar, Empresas, especialmente aqueles que fazem ligações internacionais, como call centers e serviços de suporte ao cliente para grandes organizações. Nas empresas, as taxas de retorno de chamada são mais altas do que na versão original do golpe, pois o atendimento ao cliente tende a ligar de volta para números desconhecidos com frequência. Por esse motivo, é importante conscientizar os colaboradores sobre os riscos associados a essas fraudes, aumentando assim a conscientização dentro da empresa para evitar perdas financeiras.

Mas como você pode se proteger do wangiri 2.0?

O primeiro passo é entender como esses golpes funcionam para que você possa reconhecê-los e evitá-los. A maioria dos smartphones do mercado é capaz de identificar se as chamadas são “spam” (indesejadas) e bloqueá-las automaticamente. Caso essa funcionalidade não esteja disponível, existem aplicativos (como o Truecaller, disponível tanto para Android quanto para iOS) que identificam e bloqueiam automaticamente chamadas suspeitas. Além disso, muitas operadoras de telefonia já oferecem esses serviços como parte de seus pacotes de segurança. Obviamente, uma das maneiras mais eficazes de evitar ser pego no Wangiri 2.0 é não ligar para números desconhecidos, especialmente números internacionais.