Jogabilidade de Phantom Blade Zero apresentada no novo trailer de ‘The Blade is Drawn’

S-Game encerrou o Summer Game Fest com um vídeo de gameplay próprio Lâmina Fantasma Zeroum jogo que também foi apresentado recentemente no PlayStation State of Play, o que confirma que também é definitivamente interessante com este Trailer intitulado “A Lâmina Está Desenhada”.

O vídeo consiste em algumas sequências de gameplay, que também mostram diferentes sequências brigandoapresentando a ação rápida e dinâmica que caracteriza Phantom Blade Zero, com batalhas um tanto técnicas e difíceis.

Anteriormente, vimos um trailer estilo anime com gameplay do jogo, mas neste caso são trechos retirados inteiramente do próprio título, que está em desenvolvimento para PC e PS5.