Ação quase realista no novo trailer de Bodycam, o novo fenômeno do Steam

Câmera corporal Continua surpreendendo: foi lançado recentemente em Early Access no Steam, já é uma espécie de fenômeno na loja da Valve, e sua presença no Future Games Show 2024 foi bastante evidente: então vamos ver Trailer do jogo Deste jogo de tiro quase realista.

Apesar de uma produção um tanto limitada, Bodycam conseguiu estrear imediatamente no topo da parada global do Steam, talvez graças a Uma visão verdadeiramente impressionanteÀ primeira vista, também pode ser confundido com um vídeo real.

Na verdade, o efeito é criado por filtros e fotos especiais do tipo “olho de peixe” que, ao distorcer a imagem, conseguem obscurecer levemente os elementos da tela, dando a ilusão de imagens que correspondem exatamente à realidade.