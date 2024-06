Capcom comenta preço e vendas de Dragon’s Dogma 2 e como determinará o custo de jogos futuros

Doutrina do Dragão 2 Foi o primeiro jogo da Capcom a ser vendido por 80€. Obviamente, também foi um teste para a empresa, que analisou cuidadosamente a reação do público e as vendas do RPG de ação.

Em uma nova sessão de perguntas e respostas, Capcom Forneça algumas informações sobre a estratégia adotada e como pretende atuar no futuro.