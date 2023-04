WhatsApp, como entender se seu perfil está sendo espionado todos os sinais para saber se defender

Como há um grande boom nas mídias sociais e nas plataformas de mensagens, sempre há a suspeita de espioná-las.

Ousamos dizer que alguém o espionou. Mas, na prática, existem muitos usuários que estão constantemente espionando todos os usuários por curiosidade ou porque gostam de fazer isso, como investigar a vida de outras pessoas. Às vezes, eles também o fazem por inveja e falam, bem ou mal, dessa pessoa específica com outras pessoas. Em suma, há muitas razões.

As pessoas que mais se preocupam com a privacidade, tanto na vida real quanto na vida online, não aceitam esses comportamentos. Eles querem que todos cuidem de seus próprios negócios. Mas, infelizmente, lamentamos dizer que nem sempre é esse o caso. Na verdade, não era assim antes. Esse tipo de pessoa existe desde o início do mundo.

Não pode ser removido fisicamente? Seria um crime. E não achamos que é hora de manchar sua ficha criminal. Suponha que não haja nada para fazer, ou por aí. Na rua, em casa, por falar na vida real, existem as medidas necessárias para evitar a espionagem. Mas quando falamos sobrevidaNas redes sociais ou nas plataformas de mensagens, as coisas ficam um pouco mais complicadas.

De fato, muitos usuários do WhatsApp aplicam comportamentos para espionar outras contas e, obviamente, ninguém poderá notá-los porque a plataforma não fornece ferramentas úteis para identificar bisbilhoteiros. Mas como então você pode entender quem está constantemente interessado em seus perfis? Neste artigo vamos falar exatamente sobre isso. Por isso tem cuidado.

Espiões do WhatsApp: aqui estão maneiras infalíveis de rastreá-los e bloqueá-los permanentemente.

Sim, você entendeu direito. Existe a possibilidade de entender quem está espionando o perfil e, principalmente, prevenir essa atividade tediosa e irritante. Na verdade, existem duas maneiras. Veremos os dois e entenderemos como fazer no caso de um dispositivo Android e no caso de um dispositivo iOS. Fique à vontade, leia e faça anotações.

A primeira forma de entender quem e com que frequência está espionando nosso perfil é definitivamente dada pelos Status do WhatsApp. De fato, ao abrir o status compartilhado será possível saber quem o visualiza e, principalmente, quem o faz com mais frequência. O segundo método usado para espionagem e controle, por outro lado, é o método de visualização do último acesso e das fotos do perfil.

São coisas intrometidas que podem ser inofensivas, mas a certa altura se tornam cansativas porque a pessoa gostaria de ter um pouco de privacidade. sem medo. Porque há uma cura para tudo isso. E não estamos falando de aplicativos ou sites de terceiros. Você pode facilmente evitar esses comportamentos graças à própria plataforma.

O que fazer no caso de um smartphone Android.

Neste caso, o procedimento a seguir é muito simples. Primeiro, você precisa abrir o aplicativo e entrar nas ‘Configurações’ do WhatsApp. Na tela exibida, toque em Privacidade. E aqui um mundo se abrirá para você. Na verdade, você pode escolher quem pode ver sua última visualização, status online, foto do perfil, informações compartilhadas e status. E você pode escolher se eles podem ver todos, ninguém, apenas seus contatos, e você pode excluir alguns deles. Talvez o que você pensa é uma pessoa ocupada.

O que fazer se você tiver um dispositivo iOS.

Mais uma vez, o procedimento é muito fácil. Basta abrir o app, entrar nas configurações, tocar em Conta, Privacidade e Status e aqui você pode escolher quem pode ver todas as suas informações, desde o último acesso até o status, eliminando entre os usuários o que você acha perigoso e irritante: Em suma, um verdadeiro pessoa ocupada.