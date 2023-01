A Microsoft processou a PlayStation para se defender contra a reclamação da FTC – Multiplayer.it

Microsoft decidiu responder na organização de sua defesa no processo da FTC contra a aquisição da Activision Blizzard, acusação Nada mais Estação de jogo.

A Casa de Redmond quer que a Sony revele detalhes sobre oleodutos de produção Dos jogos de PlayStation, informações que a multinacional japonesa naturalmente reluta em compartilhar com seus concorrentes.

de acordo com documentos No tribunal, a SIE e a Microsoft estão negociando quais informações devem ser fornecidas ao tribunal. No entanto, após uma extensão de uma semana, a Sony tem até 27 de janeiro para responder à intimação.

Em dezembro, a FTC anunciou seu plano de processar a Microsoft para bloquear a aquisição de aproximadamente US$ 69 bilhões da Activision Blizzard. Entre as várias preocupações expressas, a Autoridade Antitruste dos EUA adotou a tese da Sony que denunciava os riscos de ver sua competitividade no mercado caso a série Call of Duty fosse parar nas mãos da Microsoft.

Em sua resposta à FTC, a Microsoft e a Activision Blizzard responderam que sua fusão seria boa para a concorrência e teria a vantagem de aumentar a disponibilidade de Call of Duty.