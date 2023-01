Data, hora e o que podemos esperar, fique ligado conosco no Twitch – Multiplayer.it

Aqui estamos, em alguns dias Desenvolvedor_Direto, o evento organizado pela Microsoft no qual serão apresentadas as novidades que chegam ao Xbox Series X | S e PC por estúdios próprios nos próximos meses. O show está marcado para 21:00 italiano na quarta-feira 25 de janeiro de 2023. Claro que todos são bem-vindos para segui-lo Multiplayer.it Twitch canalNossa equipe editorial estará pronta para comentar em tempo real todos os jogos, anúncios e trailers de eventos com você.

Você pode se juntar ao nosso canal Twitch em este é o endereço Ou aproveite o iniciador que você encontra abaixo. Se você ainda não o tem, recomendamos se inscrever para não perder todas as próximas transmissões ao vivo. Se você preferir acompanhar o Developer_Direct pelos canais oficiais, é aqui Acesse o canal do Xbox Twitch, enquanto de aqui aquele youtube.

O que podemos esperar do Xbox Developer_Direct? Oficialmente, a Microsoft já revelou que o evento terá como foco jogos produzidos por estúdios internos da Microsoft e da Bethesda. Entre aqueles foi confirmado Forza Motorsport, Minecraft Legends, Redfall e novos conteúdos para The Elder Scrolls Online. Starfield, por outro lado, está ausente, mas num futuro próximo será protagonista de um evento à parte, onde também será anunciada a data final (assim esperamos) de lançamento.

Aqui está um resumo do que podemos esperar dos jogos que a Microsoft já confirmou ao Developer Direct em 25 de janeiro de 2023:

O ancião rola online : O diretor do estúdio, Matt Firor, revelará a grande atualização para 2023, incluindo as regiões finais de Tamriel que se tornarão jogáveis ​​no ESO e um novo recurso importante a caminho. O Developer_Direct seguirá imediatamente o evento ESO Chapter Reveal, apresentado pela Zenimax Online Studios, que fornecerá todos os detalhes detalhados que os jogadores de ESO desejam saber.

Forza Motorsport: A equipe da Turn 10 Studios trabalhou duro para trazer aos fãs a próxima geração do Forza Motorsport, construída desde o início para aproveitar as vantagens do Xbox Series X | S. Forza Motorsport está de volta e mal podemos esperar para compartilhar mais detalhes do jogo e novos detalhes emocionantes.

Lendas do Minecraft : A Mojang Studios apresentará uma experiência PvP multijogador em Minecraft Legends, o próximo jogo de ação e estratégia dos criadores de Minecraft. Desenvolvido em colaboração com a Blackbird Interactive e lançado nesta primavera, não perca as imagens exclusivas do jogo no Developer_Direct.

Redfall: Os mentores por trás de Dishonored e Prey, Arkane Austin, apresentarão vários minutos de jogo de sua próxima perspectiva em primeira pessoa. Durante o Developer_Direct, a jogabilidade individual e multijogador será mostrada, com mais detalhes sobre como você e seus amigos derrotarão vampiros sedentos de sangue na pitoresca Redfall Island, Massachusetts. Os fãs podem esperar aprender mais sobre combate, personalização, chefes, mundos abertos e muito mais.

Além disso, a seção alemã do Xbox Blog parece ter confirmado que as datas de lançamento de Redfall e Forza Motorsport serão anunciadas através do Developer_Direct. É muito provável, dada a evidência das últimas semanas, que o anúncio da Novidades do Game Pass para PC e Xbox: Nesse sentido podemos antecipar a chegada de novos jogos ao catálogo e oferecer o plano família.

De acordo com Jez Corden, jornalista do Windows Central, também podemos esperar outros jogos além dos confirmados pela Microsoft e talvez também entre eles estejam Atomic Heart e Wo Long: Fallen Dynasty, dois dos jogos mais esperados para chegar ao Game Pass.