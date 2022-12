Xbox Game Pass, Microsoft avalia assinatura com anúncio com desconto? – Multiplayer.it

Inscrever-se para Xbox Game Pass Com anúncio para mim preço com desconto? A Microsoft parece estar avaliando essa possibilidade, pelo menos de acordo com uma pesquisa que a empresa propôs a uma série de usuários do Xbox.

Entre as diferentes opções, estamos falando apenas de uma assinatura 2,99 euros por mêsporém sustentado por comerciais: praticamente a mesma estratégia que a Netflix implementou recentemente, mas poderia funcionar ainda melhor no campo dos games.

A premissa que a Microsoft está considerando também parece ser muito agressiva: os € 2,99 necessários para uma assinatura incluiriam algumas vantagens da Ultimate Edition, neste caso multiplayer online e bônus. Xbox Live Gold.



Xbox Game Pass, envie a pesquisa para os usuários

Em suma, isso seria um corte claro em comparação com os custos atuais do Xbox Game Pass Ultimate: uma comodidade que já pode levar os usuários a aceitar a presença de alguns anúncios, embora seja necessário entender como esses conteúdos são apresentados.

Posto isto, para já é apenas um levantamento, e uma forma de testar as águas relativamente a determinadas capacidades: a Microsoft já está a avaliar tal solução, mas a sua eventual concretização não deve ser tomada como certa e depende de vários fatores.