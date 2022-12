Segredo do Youtube | Todo mundo está se perguntando por que esse novo recurso

Com a chegada do app Material You do Google, muitos dos apps da empresa passaram a dar mais atenção às suas ferramentas, em especial uma atualização relacionada ao app do Youtube está chegando.

Se você mal pode esperar para tentar Novos widgets para a interface principal do YouTube Para Android, parece que você poderá fazer isso em breve.

A cara nova no youtube android (inter)

No início deste mês, o Google exibiu novas atualizações para o Google Fotos, Android e Wear OS, mostrando especificamente i Novos widgets para a tela inicial do YouTube, apresentando o estilo Material You para Android. Conforme mencionado anteriormente, parece que a ferramenta será lançada para os usuários, para que você possa começar a personalizar sua interface inicial e usar os botões de acesso rápido do YouTube.

Sabemos desde o mês passado que o YouTube tem algumas novas ferramentas sendo testadas Destinado especificamente para a tela inicial, projetado para dar acesso a alguns dos conteúdos essenciais do aplicativo por meio de atalhos convenientes e rápidos. Se você é daqueles que espera uma nova forma de assistir vídeos pela tela inicial, saiba que ainda precisará do Picture-in-Picture para isso.

O segredo por trás dos widgets

Mas o que são essas ferramentas e para que servem? Os widgets nada mais são do que elementos da GUI e incluem tudo relacionado à interação do usuário com aplicativos e programas: como botões, pop-ups, seleção e janelas de diálogo.

Quanto às funções dos dois novos divisores, sabemos que um se refere exclusivamente à barra de pesquisa, enquanto o outro foi projetado para introduzir novos atalhos para torná-lo mais rápido de usar.

O YouTube está mudando, mas apenas para Android

As ações rápidas da barra de botões oferecem atalhos para seus shorts, canais nos quais você está inscrito e, claro, sua biblioteca e página inicial. Além disso A área de pesquisa foi ligeiramente alterada Em comparação com a versão mais recente, o botão do microfone foi eliminado, removendo assim a opção de pesquisa por voz.

Parece que essas atualizações de widget são Disponível para diferentes versões do Android: para 17.48.40 e 17.46.37 e também em telefones Pixel. De qualquer forma, na maioria dos casos, basta baixar a atualização da versão mais recente do aplicativo para aproveitar essas novas funções.