Ragnarok revelado, modos gráficos, no PS5 você também pode obter 120fps – Nerd4.life

A equipe editorial do Pressstart Australia revelou que Deus da Guerra: Ragnarok em mim PS5 Nós vamos chegar Quatro modos gráficos Diferentes, porém, dois deles só podem ser ativados se você tiver uma TV/monitor que suporte HDMI 2.1 e uma alta taxa de atualização. Na parte inferior das notícias, também relatamos detalhes sobre as opções gráficas do PS4 Pro.

Abaixo listamos os modos gráficos conforme relatados pela Press-Start Australia:

a decisão : 4K e taxa de quadros bloqueada em 30fps

: 4K e taxa de quadros bloqueada em 30fps atuação : Taxa de quadros bloqueada em 60fps (e 4K dinâmico, de acordo com ShopTo).

: Taxa de quadros bloqueada em 60fps (e 4K dinâmico, de acordo com ShopTo). Resolução (reprodução de alta taxa de quadros) – 4K e taxa de quadros bloqueada em 40fps (requer HDMI 2.1)

– 4K e taxa de quadros bloqueada em 40fps (requer HDMI 2.1) Desempenho (reprodução de alta taxa de quadros) – Taxa de quadros desbloqueada de até 120fps (requer HDMI 2.1)

Obviamente, para conhecer os detalhes do desempenho de God of War Ragnarok no PS5 e PS4, será necessário aguardar uma análise aprofundada. De qualquer forma, a presença dos modos de 30, 40, 60 e 120 fps deve satisfazer o gosto de todos.



God of War, Ragnarok, demitiu Kratos no momento infeliz

Há poucos minutos, publicamos em nossas páginas o jogo de teste de God of War Ragnarok, no qual Pierpaolo Greco nos falou sobre suas primeiras impressões do tão esperado lançamento exclusivo para PS5 e PS4, esperando para poder ler a resenha completa em uma vez. O prazo expirou. a proibição.

ModernizaçãoComo mencionado em God of War Ragnarok, PS4 Pro Possui dois modos gráficos, um com 30fps e outro com 60fps.

Como explicou Pierpaolo Greco,O que favorece o desempenho e, portanto, visa 60fps, certamente parecia menos estável, mas ainda bem acima de 30fps. Entre outras coisas, sem grandes implicações para a qualidade visual, exceto por uma diminuição significativa de detalhes nas áreas mais abertas, particularmente no mundo amplamente explorado de Svartalfheim.“

Lembramos que God of War Ragnarok estará disponível a partir de 9 de novembro de 2022.