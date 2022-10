Do Webb Telescope a nova imagem dos pilares da criação – espaço e astronomia

O Telescópio Espacial James Webb, de propriedade da NASA, da Agência Espacial Européia (ESA) e da Agência Espacial Canadense (CSA), imortalizou o mais famoso berço de estrelas, os ‘pilares da criação’: plumas de gás interestelar e poeira a cerca de 6.500 luz – anos de distância, novas estrelas estão se formando dentro dele, que são estimadas em apenas algumas centenas de milhares de anos. A mesma imagem, tirada em 1995, tornou famoso o Telescópio Hubble (da NASA e da Agência Espacial Européia): é considerado uma das 10 melhores fotos, mas a diferença de detalhes e resolução com as novas imagens Webb é notável.

Nas fotos, as colunas parecem formações rochosas majestosas, mas as novas estrelas na formação, visíveis do lado de fora das colunas, roubam a cena. As linhas onduladas semelhantes a lava são causadas por estrelas recém-nascidas, que periodicamente liberam jatos que colidem com nuvens de material circundante. Por outro lado, a luz avermelhada vem de moléculas energéticas de hidrogênio, que são produzidas durante a expulsão de materiais e colisões que ocorrem dentro dessas colunas de gás.

Mas desta vez, Webb não conseguiu “atravessar” as nuvens para revelar o que havia por trás delas, embora possa parecer o contrário: as imagens, de fato, não contêm galáxias de fundo. O motivo é uma mistura de gás transparente e poeira conhecida como meio interestelar, que nos impede de ver em maior profundidade. Esses novos instantâneos dos Pilares da Criação ajudarão os pesquisadores a entender melhor os processos de formação e morte de estrelas.