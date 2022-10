Resina no para-brisa, eis o que usar para remover todos os vestígios: o truque infalível

O risco de encontrar o para-brisa muito sujo está presente se – e de fato também é muito alto – se você estacionar por algumas horas sob as plantas. Mas as soluções para restaurar a estrutura do carro ao seu antigo esplendor certamente não faltam! Portanto, suspire e descubra conosco!

Você estacionou seu carro sob as plantas e superfície do corpo Está tudo ficando pegajoso e não pode ser visto? Sem medo e sangue frio! Na prática é material de cola, que nada mais é do que uma substância muito parecida com goma, que se instalou no seu carro a partir da produção de árvores. Nada pode ser curado!

É um fenômeno bastante comum, especialmente nesta temporada, mas também é um pouco chato, e não é suficiente – admitimos imediatamente para não enganá-lo – uma esponja úmida ou lavadora de carros para remover completamente as manchas. e eficaz. Então, o que você faz? Como você se livra da sujeira?

Vamos começar a dizer coisas não Mas não exatamente por engano! Não tente remover a resina “mecanicamente” raspando-a com algum objeto (o raspador usado para gelo, por exemplo) ou mesmo com as unhas. Nada poderia estar mais errado porque além de lutar e não eliminar o problema, você arriscaria destruir a pintura corporal. Ergo faz um problema após o outro!

dicas de remoção de resina

Entre os vários tratamentos, o mais utilizado, e aparentemente o que mais garante economia, é Um pedaço de pele de veado mergulhado em gasolina. Mas tenha cuidado! Primeiro é recomendado Lave bem a superfície adesiva com água e depois esfregar Com muito cuidado e apenas a área afetada pela resina – para não expandir – com o pano e a gasolina, ok? Se não, vai fazer uma grande bagunça! Em seguida, lave-o com água e sabão. é voilá, resina desapareceu!

Agora vamos passar para alguns truques para aplicar rapidamente se você encontrar o para-brisa do seu amado carro sujo com resina…

Primeiro é bom agir imediatamente Porque quando a resina ainda estiver fresca, será mais fácil sacudi-la. E depois disso, é ótimo ter a operação na sombra Para evitar que o calor do sol seque e o deposite.

No entanto, está no mercado e gasta muito pouco, muito poucos euros, Muitos produtos muito bons Para superar o problema de resina no chassi. Mas cuidado com o uso, por favor! por exemploacetona É uma solução bastante boa para remover resina da janela traseira, pára-brisa e componentes de plástico de um carro, mas não para uma carroceria que sairia lindamente de ser destruída! Depois de usar acetona não esqueça Enxágue com bicarbonato de sódio e água.

Alguém está usando revestimento de silicone A resina suaviza e não danifica as superfícies ou quem delas depende Produtos naturais Assim como o azeite, aplique nas manchas e deixe agir por alguns minutos. e aálcool? Seria melhor não estragar as tintas.