O Xbox pode desistir da exclusividade do Call of Duty para ganhar uma loja móvel? – Multiplayer.it

o Confronto entre Microsoft e Sony Sobre a aquisição de Activision Blizzard É do conhecimento geral e muitos também saberão que a situação se complicou agora que a Autoridade do Mercado Financeiro – o regulador do Reino Unido – está investigando.

No entanto, o foco das discussões online não está na aquisição em sua totalidade, quanto mais arquivos controle de chamada, que se tornou um símbolo de todo o processo de negócios, mesmo por motivos mais do que legítimos. Tornar Call of Duty exclusivo da Microsoft (por exemplo, para Xbox, Cloud Game Pass e PC) seria um grande golpe para Redmond, mas também seria um golpe ruim para o PlayStation, que ganha muito com a história do atirador e teme perder um muito. usuários, especialmente a longo prazo.

o longo prazo Qual é o ponto real, porque por vários anos o Call of Duty permanecerá multiplataforma conforme acordado com a Sony e, talvez o mais importante, não chegará ao D1 no Game Pass por muito tempo.



Call of Duty Warzone Mobile

A aquisição da Activision Blizzard, algo semelhante à da BetesdaObviamente, não se trata de sabotar o mercado de imediato, mas como um investimento que será recompensado mais tarde. No entanto, esses frutos vão além da visão do jogador médio de console, como evidenciado por um documento oficial que a Microsoft apresentou ao CMA.

A Microsoft vê a aquisição da Activision Blizzard não apenas como uma forma de dominar o campo de consoles, mas também porque obterá os épicos – e o mais importante – uma experiência personalizada para mundo móvel.

Como indicamos, o Xbox planeja construir sua própria loja móvel para rivalizar com a App Store e o Google Play, mas para isso, necessariamente terá que oferecer uma seleção de jogos altamente desejáveis ​​de maneira exclusiva, como Call of Duty Mobile e Candy Crash Saga.

não é Investir para ser subestimadoComo a Microsoft explicou, “os clientes móveis respondem por aproximadamente três quartos das MAUs da Activision”, onde as MAUs se referem aos usuários ativos mensalmente. Em palavras muito simples, muitos usuários estão dispostos a gastar muito dinheiro.

Além disso, obter a Activision Blizzard o trará junto Experiência na criação de jogos para celular bem sucedido. Seria uma aquisição nos mesmos moldes da compra da Sony Interactive Entertainment pela Bungie. Destiny permaneceu multiplataforma, e a Bungie ainda tem autonomia significativa de edição e produção, mas fornece ao PlayStation “know-how técnico” na criação de títulos “como serviço”, com os quais a empresa se preocupa muito.

Apesar do poder comercial destino Não comparável pelo menos ao Call of Duty, não seria inconcebível que – caso as coisas fiquem realmente difíceis com o CMA – a Microsoft aceite a ideia de limitar seu controle sobre o Call of Duty, para acessar o já mencionado experiência móvel. Investir em dispositivos móveis, que até onde sabemos não tem limitações imediatas, pode levar a mais lucros e benefícios do que Call of Duty poderia fornecer por muitos anos (repetimos, acordos entre Sony e Activision banirão a Microsoft em caso de aquisição. De qualquer forma).

naturalmente, Phil Spencer Seus colegas preferem ter seu bolo e comê-lo, mas achamos que ter a capacidade de entrar rapidamente diretamente no mundo móvel pode ser uma troca justa para manter a plataforma cruzada do Call of Duty, assim como você fez com o Minecraft.

O que você acha? Vamos falar sobre.

