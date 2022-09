Os jogos gratuitos de 22 de setembro de 2022 foram oficialmente revelados – Nerd4.life

Como todas as quintas-feiras, Loja de jogos épicos agora revelaram o que jogos grátis Disponível a partir de quinta-feira 22 de setembro de 2022, obviamente para o computador. Estes são Ark: Survival Evolved e Gloomhaven e serão resgatáveis ​​por uma semana, ou seja, até 29 de setembro de 2022, às 17:00.



ARK: Survival Evolved novamente de graça

Arca: Sobrevivência Evoluída É um jogo de sobrevivência em uma ilha misteriosa, onde o único objetivo é sobreviver às criaturas que habitam o local e outros jogadores. É um dos títulos de maior sucesso do gênero, que deu a conhecer o nome do estúdio de desenvolvimento Studio Wildcard. A Epic Games Store já o abandonou no passado.



Gloomhaven será gratuito na próxima semana

GlumhavenEm vez disso, é um jogo de RPG tático bem feito, feito pela Twin Sails Interactive, uma adaptação para videogame do amado jogo de tabuleiro. O jogo combina mecânica de combate baseada em turnos com exploração complexa de masmorras. Pode ser enfrentado sozinho ou de forma colaborativa, para deleite de quem gosta de compartilhar sua experiência.

Por fim, lembramos que ainda hoje existem presentes que podem ser resgatados na Epic Games Store, então faça isso se não quiser perder.