Sony feliz com os freios na aquisição da Activision Blizzard, nova jornada para a Microsoft – Nerd4.life

Sony Congratulou-se com a decisão da autoridade antimonopólio inglesa, a Capital Markets Authority, de conduzir uma investigação mais aprofundada sobre a aquisição Activision Blizzard A partir de Microsoftinterrompeu o acordo e o usou para gerar novas críticas contra a Redmond House.

De acordo com um comunicado oficial da empresa, enviado à indústria de jogos: “Ao dar à Microsoft o controle de jogos da Activision como Call of Duty, o acordo terá implicações negativas significativas para os jogadores e para o futuro da indústria de videogames. continuar a ter a melhor experiência de jogo possível.” Agradecemos o interesse da CMA em sua defesa.”

Agora, a Sony está desempenhando um papel público no assunto, apresentando-se como a terceira roda no acordo entre a Microsoft e a Activision Blizzard, dados seus enormes interesses no assunto. No momento, é a única empresa que bloqueou o caminho da aquisição, com declarações muito fortes, como esta ou a declaração de Jim Ryan há alguns dias, que ilustram o nervosismo da multinacional japonesa diante da perspectiva de perder a série Chamada à açãoObviamente, eles são a chave para o sucesso contínuo das plataformas PlayStation nos próximos anos.

Em suma, estamos em guerra de console Aberto, com uma das partes em disputa abrindo mão de qualquer tipo de know-how empresarial para seguir uma estratégia agressiva, composta por declarações que vão direto ao cerne da questão.