GoldenEye 007 está disponível no Xbox Game Pass, com uma nova versão melhorada – Nerd4.life

Olhos dourados 007 O protagonista foi praticamente dois anúncios simultaneamente, já que o relançamento do serviço Nintendo Switch Online no catálogo do Nintendo 64 também é acompanhado pelo acesso a Xbox Game Passmas neste último caso parece ser novo Versão modificada.

Como alguns usuários apontaram, duas versões do jogo parecem ser incompatíveis: a versão no Nintendo Switch é basicamente a ROM do jogo original do Nintendo 64, com um identificador que remonta a 1997.



GoldenEye 007 no Xbox, captura de tela

A versão que chega ao Xbox Game Pass tem uma cobertura de direitos autorais de 1997 a 2022 e parece uma nova versão remasterizado Foi desenvolvido especificamente para o Xbox.

A promoção de GoldenEye 007 no Xbox não deixa claro, mas alguns detalhes surgem do post no Xbox Wire, onde também aparecem capturas de tela que mostram claramente uma versão melhorada do original. Por outro lado, há anos se fala em um remake de GoldenEye 007 planejado para o Xbox, mas o projeto também parece ter sido bloqueado devido a problemas de licenciamento e gerenciamento de direitos entre o filme e o videogame.

A mensagem de anúncio no Xbox Wire fala sobre um jogo que “foi redesenhado fielmente para preservar a ação e emoção do original, ao mesmo tempo em que adiciona novos recursos modernos”. Ele também afirma: “A experiência original foi atualizada com controles aprimorados (incluindo suporte para dois sticks analógicos), Precisão Nativo em 16:9 e até 4K onde é suportado, taxa de quadros aprimorada e lentes desbloqueáveis.”

Além disso, o Toque E a estrutura de níveis deve permanecer intacta do original, incluindo alguns cheats e a presença de multiplayer no modo de espera. GoldenEye 007 será lançado diretamente no catálogo do Xbox Game Pass, mas será Para baixar gratuitamente Por aqueles que possuem a Rare Replay Collection, pois ela se enquadra no catálogo de glórias antigas da equipe britânica.