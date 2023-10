Metal Gear Solid Master Collection Volume 1: Abaixo estão os problemas de lançamento confirmados pela Konami

Vamos começar com os vídeos bônus para Metal Gear e Snake’s Revenge para NES O que representa problemas de sincronização entre tradução e áudio. Esse problema será resolvido com uma atualização que também oferecerá diversas opções adicionais de vídeo, como filtro CRT e capacidade de alterar a proporção.

Através de um memorando enviado à equipe editorial do IGN, Konami Um número confirmado problemas O que afetará em tudo Metal Gear Solid: Coleção Master Vol.1 Que será corrigido com patches programados após o lançamento.

Versões Metal Gear Solid 1, 2 e 3

Uma série de correções de bugs para a trilogia Metal Gear Solid também está planejada. Em particular, a Konami alerta contra isso Metal Gear Sólido 2 Os jogadores podem notar lentidão em algumas cenas. Outra questão diz respeito a alguns efeitos visuais que aparecem na tela com um pequeno atraso. No PC, você também terá a opção de alternar do modo de janela para o modo de tela inteira.

Transferir para Metal Gear Sólido 3Existem erros tipográficos nas traduções em inglês, francês, italiano, alemão e espanhol. Os horários de início da cena e a música de fundo em uma determinada cena também são ligeiramente diferentes dos do jogo original. Um patch está planejado para corrigir essas falhas, junto com a capacidade de alternar entre o modo de janela e o modo de tela inteira no PC.

Antes de partir, lembramos que Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 estará disponível no PS5, PS4 e Xbox Series 24 de outubro Ao preço de 59,99 euros. Se você ainda não leu, aqui está nossa análise da coleção, onde, apesar dos destaques do gênero stealth e videogame, não ficamos totalmente satisfeitos com o processo que a Konami montou.