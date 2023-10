Orelhas entupidas em um avião: por que isso acontece e como evitá-lo

Por que nossos ouvidos fecham quando sentamos no avião? Aqui está a explicação científica e como evitá-la.

Certamente, viajar de avião, mesmo que por várias horas, é uma grande emoção, mas ao mesmo tempo… Também pode causar pequenos problemas físicos dos quais não é fácil se livrar..

Definitivamente, existe um dos mais comuns Sensação de obstrução nos ouvidos durante algumas etapas do voo: Um fenômeno bastante difundido e nem todos sabem as verdadeiras razões por trás dele.

Em algumas fases do voo, principalmente na decolagem e pouso, você pode sentir uma sensação estranha dentro dos ouvidos.

A forte pressão no tímpano não só causa um pequeno desconforto, mas também nos faz ouvir sons abafados, como se houvesse um tampão.

Além disso, o assobio também pode ocorrer dentro do ouvido.

Causas e tratamento de ouvidos entupidos no avião: eis o que você deve fazer

A sensação de ouvidos entupidos tem nome científico É chamado de baroretrauma de choque na terminologia.

Pode acontecer a qualquer momento, mas acontece muito no avião Devido à mudança repentina de pressão durante a subida ou descida de altitude.

Justamente por isso é visto com mais frequência durante as fases de decolagem e pouso.

A cabine de passageiros dos aviões é caracterizada pela pressão do ar devido à sua altitude de 4.500 metros acima do nível do mar lá A pressão é muito alta em comparação com o nível do mar.

O ouvido não consegue se acostumar imediatamente com essa mudança repentina de pressão e a membrana timpânica tende a se retrair: por isso mesmo é como se tivéssemos um tampão dentro do ouvido.

Fora Diferentes maneiras de tentar aliviar ou até prevenir dores de ouvido Durante as fases de decolagem e pouso.

Se o desconforto no ouvido persistir por muito tempo, já que geralmente desaparece após alguns segundos, você pode fazer isso Compre alguns protetores de ouvido (Que muitas vezes também são vendidos dentro do aeroporto ou fornecidos por algumas empresas).

Se não tiver tampões auriculares disponíveis, também pode proceder de outras formas: Sim Doces podem ser mastigados, Engula frequentemente ou beba pequenos goles de água Porque isso ajuda o ouvido a estalar.

Finalmente você também pode Tente bocejar Pois esta manobra também é útil para solucionar o problema de desconforto auditivo.