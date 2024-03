Skoda Kodiaq 2024: aqui está o preço

Tudo novo – A segunda geração de Skoda KodiaqQue foi totalmente renovado em termos de estética, interiores e características tecnológicas (aqui Para saber mais), agora Solicitável Na Itália à luz Entrega Que terá início em maio de 2024. É oferecido em três versões: escolher, executivo E estilopreço inicial A partir de 40.700 euros (Veja a tabela abaixo). Também é possível que você tenha a alternativa 7 lugares Sem custo adicional a partir da Edição Executiva.

No momento apenas dois Existem atualmente dois motores disponíveis: o de 4 cilindros a gasolina 1.5 TSI com 150 cv Híbrido suave e diesel 2.0 TDI Evoque foi proposto em duas versões, por 150 cv Tração dianteira ou 193 cv Com tração nas quatro rodas 4×4. A gama será em breve ampliada com a inclusão do novo modelo híbrido plug-in na tabela de preços com autonomia elétrica superior a 100 km. Todos os motores estão acoplados a uma caixa automática DSG de 7 velocidades.

escolher – hardwareConfiguração de seleção Inclui, entre outros, controlo de cruzeiro adaptativo e preditivo com regulação de velocidade baseada na estrada e na sinalização rodoviária, sistema de aviso ativo de saída de faixa, sistema de assistência frontal com reconhecimento de peões, sistema de monitorização de assistência à ultrapassagem, monitorização de ângulo morto, assistência lateral e em viragem. manobras nos cruzamentos, o sistema de assistência à viragem e controlo de tráfego cruzado ao entrar na estrada, o sistema de assistência ao atravessar a estrada, o sistema de assistência de emergência é capaz de parar o carro com segurança, mantê-lo na faixa e pedir ajuda se necessário devido a doença do condutor . O equipamento é completado com painel de instrumentos digital de 10,4 polegadas, climatização automática de três zonas, bancos dianteiros aquecidos, sensores de estacionamento dianteiros e traseiros e câmera de ré, rodas de 18 polegadas, cabine telefônica com carregamento sem fio e refrigeração ativa para dois smartphones , e o sistema multimédia é visível no ecrã de 1,2 polegadas com conectividade Wlan, DAB+, protocolos de interface sem fios para smartphone e configuração para navegação por satélite.

Lista de preços

Versões quilowatt a biografia Preço (€) Kodiaq – gasolina híbrida suave 1.5M-HEV DSG opcional 110 150 40.700 Executivo 1.5M-HEV DSG 110 150 41.300 1,5 m-HEV estilo DSG 110 150 43.850 Kodiak-diesel Seleção 2.0 TDI EVO SCR DSG 110 150 44.900 2.0 TDI EVO SCR Executivo DSG 110 150 45.500 2.0 TDI EVO SCR Estilo DSG 110 150 48.050 2.0 TDI EVO SCR opcional DSG 4×4 142 193 49.400 2.0 TDI EVO SCR Executivo DSG 4×4 142 193 50.000 2.0 TDI EVO SCR Estilo DSG 4×4 142 193 52.550 Kodiaq 7 lugares – gasolina híbrida suave Executivo 1.5M-HEV DSG 110 150 41.300 1,5 m-HEV estilo DSG 110 150 43.850 Kodiaq 7 Lugares – Diesel 2.0 TDI EVO SCR Executivo DSG 110 150 45.500 2.0 TDI EVO SCR Estilo DSG 110 150 48.050 2.0 TDI EVO SCR Executivo DSG 4×4 142 193 50.000 2.0 TDI EVO SCR Estilo DSG 4×4 142 193 52.550

executivo – Kodiak em Configuração executiva, Nível 2, foi projetado para atender às necessidades de frotas corporativas e profissionais. O equipamento padrão inclui pintura metálica, sistema multimídia com conectividade estendida, tela de 13 polegadas e navegação por satélite. A configuração de 7 lugares pode ser adquirida sem custo adicional.

estilo – No topo ele estáConfiguração de estilo Que também pode ser adquirido com 7 lugares sem alteração de preço. Acrescenta ao equipamento faróis Matrix LED de segunda geração, grade com inserções de LED Crystal Line, rodas de 19 polegadas, porta traseira elétrica, sistema de entrada sem chave Kessy Full para todas as portas e ajuste elétrico do banco do motorista com memória. Possui elementos cromados e a parte traseira reta tem acabamento em uma nova cor cromada escura exclusiva.