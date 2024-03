Maserati MCXtrema, testes finais do novo supercarro

As entregas do Maserati MCXtrema começarão no verão. Enquanto isso, o fabricante de automóveis O desenvolvimento continua Do seu supercarro de edição limitada, é real.”Rastrear monstroConforme especificado por Pete Trident. Para ajuste final do veículo Eu fui para a pista novamente Para uma série de testes que o deixarão lotado até o final de abril. O supercarro, que será construído em apenas 62 exemplares, apresenta um V6 biturbo de 3 litros e 740 cv (540 kW) derivado do motor Maserati Nettuno.

Uso generalizado de simulação para desenvolvimento

A Maserati também nos contou mais sobre o desenvolvimento do MCXtrema, destacando que antes da fase de testes em pista,… Uso extensivo de simuladores para desenvolvimento de veículos. Em particular, o trabalho virtual realizado com o MCXtrema exigiu aproximadamente 200 horas de condução no Simulador Maserati Dynamics e 1.000 horas de análise virtual de diferentes tipos de simulações. Os técnicos então verificaram os dados obtidos com instrumentos virtuais na pista.

Em fevereiro houve sua primeira saída oficial, no Autódromo Varano dei Melegari, onde o MCXtrema foi levado à pista por Andrea Bertoliniprincipal piloto de testes da Maserati, acompanhou o seu desenvolvimento desde as fases iniciais no simulador dinâmico.