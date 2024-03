Transforme seu jardim para a primavera com coisas velhas e esquecidas: os vizinhos vão ficar com muita inveja

O verão está prestes a começar e nada melhor do que mobiliar o seu jardim com toques únicos e atraentes.

Os espaços exteriores de uma casa, principalmente quando se trata de uma bela moradia, são extremamente importantes. Quem tem a sorte de ter um jardim não pode deixar de respirar sobre o seu jardim Imaginação com móveis e acessórios Tornando-se um local muito acolhedor para passar os primeiros dias quentes.

Na verdade, a tendência é usar coisas “empoeiradas e velhas” – por assim dizer – para tornar o seu espaço exterior de jardim com Um toque de antiguidade e antiguidade. Então, vamos descobrir juntos como fazer isso e como chamar a atenção da vizinhança através da organização Um jardim verdadeiramente encantador e acolhedor, E faça dele um refúgio na primavera e no verão.

Shabby Chic: um estilo popular até no jardim

Verde, rosa, marrom, cinza e amarelo, essas são as cores que triunfam em nossa paleta Belo jardim em estilo 'antigo'. Mas com um toque de elegância e modernidade ao mesmo tempo. Resumindo, existem muitas ideias para mobiliar um espaço ao mesmo tempo Recicle itens antigos.

Por exemplo, você pode usar avatares Móveis antigos que podemos ter colocado na cave e esquecido para criar uma zona de estar no jardim. Em vez disso, o que é melhor para organizar as plantas? reutilizar latas de tinta velhas, O efeito será certamente muito original, pois criaremos vasos inusitados mas muito bonitos.

Então talvez você também possa Reciclagem de paletes de madeira Para garantir que cada recanto do nosso jardim seja cuidadosamente decorado e ao mesmo tempo crie um efeito muito bonito de se ver. Outra ideia seria Reutilize caixas de madeira, aqueles que costumamos ver nos supermercados ou no mercado, e provavelmente jogamos fora. Bem, esses lindos bares podem se tornar deuses Lindos recipientes para nossas plantas Quer sejam flores frescas ou suculentas, o efeito é realmente muito bonito.

E então se você tiver um escada de madeira velha, Pode ser facilmente colocado no jardim, podendo sempre pendurar nele plantas decorativas, ou mesmo outros objetos decorativos, como um elegante tapete. também As cadeiras podem ser recicladas para se manterem fiéis ao estilo shabby chic do nosso jardim. Sobre eles, por exemplo, podem ser colocados objetos, como se fossem pequenas mesas de apoio.

Não está nem faltando Bela banheira grande Você pode trazer as maiores plantas do jardim para dentro de casa e talvez criar um efeito de 'lago' com pequenos nenúfares flutuantes. existem muitos Objetos de metal a serem reciclados E use-o como decoração em diversas áreas do jardim. Outras ideias? Janela antiga Qual colocar flores e Bicicleta um pouco desatualizada Colocar no canto e decorar com pétalas e lanternas coloridas.