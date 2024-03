Exclusivamente entre os motivos da crise atual, Phil Spencer tem mais jogos de Xbox em outras plataformas

Se for filosofia Caixa X relacionado Exclusivo Ainda não estava claro, ele pensou sobre isso Phil Spencer Para explicar novamente emEntrevista realizada com o jornal Polygon. Basicamente, segundo ele, o conceito de exclusividade é atualmente um dos motivos da estagnação do mercado tradicional, razão pela qual o futuro verá uma maior abertura do Xbox para outras plataformas.

este ano Estúdios de jogos Xbox Eles já portaram vários jogos para PS5 e Nintendo Switch, alguns dos quais já foram lançados e outros com lançamento previsto para as próximas semanas. Para Spencer, esta é uma forma de trazer mais jogadores para os jogos mais antigos, aumentando as suas vendas, mas também é uma forma de superar alguns dos velhos hábitos da indústria, como a exclusividade, que estão entre as razões pela qual o mercado de consolas está estagnado. .