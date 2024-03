PlayStation Plus: um dos jogos que chegam em abril no Premium Classics foi revelado

Enquanto se aguardam comunicações oficiais, foi agora revelado Um dos próximos jogos clássicos No catálogo PlayStation Plus Premium para Abril de 2024com base no que surgiu do banco de dados da PlayStation Store: It's Star Wars: Rebel Assault 2.

Conforme afirmado no post de X publicado pela conta oficial do site Gematsu, parece que este é o caso Star Wars: Ataque Rebelde 2 – O Império Oculto Ambos chegam ao catálogo de jogos premium clássicos com data de lançamento marcada para 16 de abril de 2024, portanto estão claramente na programação do próximo mês.

O jogo em questão, desenvolvido pela LucasArts e Factor 5, é um jogo de tiro sobre os “trilhos”, lançado em 1995 e certamente impressionante na época, ainda que hoje possa ser considerado um tanto desatualizado em termos de estrutura e tecnologia aplicada.