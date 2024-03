WhatsApp, como bloquear números e contatos de spam

Ícone do WhatsApp com número de notificação no smartphone – PianetaCellulare.it (crédito: oasisamuel/shutterstock)

É possível deixar de receber spam ou chamadas e mensagens indesejadas no WhatsApp de um contato específico, basta bloqueá-los: vamos ver como fazer.

Tivemos a oportunidade nos últimos dias de relatar como isso é alcançado Bloquear contatos e números de telefone Para evitar receber chamadas e mensagens no seu smartphone de números indesejados e de números desconhecidos por não estarem na agenda ou por não compartilharem sua identidade. Além de chamadas e SMS, existe outra ferramenta de comunicação muito popular e cada vez mais utilizada para transmissão de spam: Whatsapp.

O spam também pode chegar ao WhatsApp. Não se trata apenas do que pode vir de um número desconhecido ou de empresas que lhe deram permissão para usar seu número de celular para receber anúncios. Por “spam” também podemos significar todas as mensagens contendo notícias falsas ou mensagens ofensivas recebidas em chats em grupo ou individuais. Por que você ainda fica bravo ao abrir essas mensagens que chegam no WhatsApp quando existe uma solução rápida e simples para evitá-las? O próprio WhatsApp criou um vídeo, mostrado abaixo, orientando seus usuários sobre como agir nessas situações: Basta bloquear números e contatos indesejados.

WhatsApp, como bloquear números e contatos para evitar spam

Não é possível bloquear preventivamente um número ou contato no WhatsApp, ou seja, ao receber uma mensagem de um número desconhecido e potencialmente indesejado, você pode adicioná-lo à lista de números para bloquear no aplicativo. Quando quiser bloquear um contato no WhatsApp, você deve abrir a conversa aberta com o contato que deseja bloquear, depois abrir a lista de chat (pressionando o ícone de três pontos no canto superior direito), selecionar “Mais” e depois “Bloquear” novamente. Neste ponto abre-se uma janela convidando-o a confirmar (selecionando “Bloquear”) ou cancelar (selecionando “Cancelar”) o pedido. Se você escolher a opção ‘Bloquear’, o contato em questão não será informado de que foi bloqueado.

Alternativamente, na página onde todos os chats estão listados, você pode tocar e segurar o chat do contato que deseja bloquear até que o menu com o ícone da lixeira apareça na parte superior da tela. Neste ponto, você não precisa tocar no ícone da lixeira, mas tocar no ícone “Mais” com três pontos e selecionar “Bloquear”.

Também pode acontecer de você receber uma mensagem de um novo número que não está na agenda, o que é possível porque o remetente tem o nosso número na sua agenda: nesses casos, dentro da nova conversa iniciada pelo aplicativo ele já disponibiliza o número. Opção para bloquear número.

Dependendo do modelo do dispositivo que você está usando, pode haver outras maneiras de bloquear um contato no WhatsApp. Por exemplo, com uma notificação recebida no iOS e Android do contato que você deseja bloquear que aparece na tela de bloqueio, você pode tocar no ícone que mostra uma seta para baixo e selecionar a opção Bloquear.

O que acontece com os contatos bloqueados?

Bate-papos de contatos bloqueados no WhatsApp permanecem disponíveis no aplicativo e você terá que excluí-los manualmente se não quiser mais vê-los. Para fazer isso, na página onde todos os chats estão listados, você deve tocar e segurar o chat que deseja excluir até que o ícone da lixeira apareça no topo da tela. Neste ponto, basta tocar no ícone da lixeira para excluir o bate-papo selecionado.

Não é possível receber ligações e mensagens via WhatsApp de contatos bloqueados. Observe que bloquear um número no WhatsApp não bloqueia o contato, mesmo em aplicativos de telefone que gerenciam chamadas e SMS tradicionais. Se você também deseja bloquear o mesmo número nestes casos, convidamos você a ler este outro artigo nosso.

Para desbloquear um contato bloqueado anteriormente, você precisa abrir o menu Configurações No WhatsApp (ícone de três pontos no canto superior direito da tela de chat), selecione “Privacidade” e depois “Desbloquear” novamente. Esta página lista todos os contatos bloqueados anteriormente e você pode selecionar contatos para desbloquear.

Além de bloquear um contato, você pode denunciá-lo como spam

Caso receba mensagens indesejadas de um contato que você não conhece, pois pode ser um número que envia publicidade e não o número de um amigo ou conhecido, é recomendável não apenas bloquear o número seguindo um dos passos descritos no parágrafo anterior, mas também Informe o número ao WhatsApp. Para fazer isso, existem dois caminhos a seguir. A primeira é selecionar a opção “Denunciar um contato” mostrada na janela que se abre no WhatsApp após selecionar a opção “Bloquear” seguindo os passos citados acima. Alternativamente, você pode abrir a conversa com o contato para denunciá-la, depois abrir o menu (tocando no ícone de três pontos no canto superior direito), selecionar “Mais” e por fim “Denunciar”.

Para mais informações sobre as ferramentas que o WhatsApp disponibiliza para bloquear e denunciar uma pessoa, contato ou número, encaminhamos você para a página oficial de suporte do serviço, que pode ser acessada na página faq.whatsapp.com/1142481766359885/.