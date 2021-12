Análise de Monster Rancher 1 & 2 DX, Koei Tecmo Classic para Switch, PC e móvel

Os mais novos, eles se veem na tela de seu smartphone lá Avaliação DX do Monster Rancher 1 e 2 , eles podem se perguntar: “E que diabos são eles?” Este não é um debate intergeracional: ao contrário de Pokémon, Digimon e alguns outros nomes conhecidos, o Monster Rancher na Itália foi um fenômeno intenso, mas muito temporário. Talvez você se lembre em primeiro lugar da série de anime, que foi exibida em nosso país durante o ano de 2001, dividida em duas temporadas muito interessantes. Você não saberia, no entanto, que toda a franquia não começou com animação, mas sim com uma prolífica série de videogames, que agora inclui quatorze títulos.

coletar monstros



Aqui está sua própria fazenda Monster Rancher 1 e 2 DX

O objetivo principal do Monster Rancher 1 e 2 DX é coletar monstrosO que levou os jogadores a sempre associarem esta série a muitos Pokémon e Digimon. Na verdade, a comparação parece mais lógica com o último do que com o primeiro, porque ao examinar mais de perto, verifica-se que os modos e estratégias do jogo são profundamente diferentes daqueles dos monstros do Game Freak. É verdade que em Monster Rancher, independentemente do capítulo da saga, é gratificante descobrir todos os espécimes escondidos pelos desenvolvedores e possuir cada um deles em sua própria fazenda pelo menos uma vez. Então, porém, você também deve cuidar disso, como em uma versão mais complexa e diversa do clássico Tamagochi.

Tem até um Enredo, como os fãs de anime saberão. Monstros têm vivido com humanos há relativamente pouco tempo. Muitos séculos atrás, uma série de desastres devastou o Grande Continente, antes que este se transformasse na atual catástrofe: os homens buscaram a ajuda de Deus. E este último – não sabemos por quê – criou novas formas de vida para ajudar os humanos: monstros especificamente. Só no final as feras se meteram em tantos problemas e guerras, depois das quais Deus, impaciente, os selou em discos redondos de pedra.



As batalhas do Monster Rancher 1 e 2 DX são assim

Depois de anos e anos, em que a memória desses acontecimentos também se perdeu, os homens encontraram tábuas de pedra, descobriram suas funções e trouxeram monstros de volta à vida, organizando fazendas, fazendas e torneios com base nelas.

Ele Ela área Portanto, primeiro você deve adquirir uma nova besta, criá-la dentro de sua fazenda completamente nova, e então segui-la em sua primeira aparição nas competições oficiais que acontecem em certas épocas do mês. O objetivo a longo prazo é levar todos os monstros, especialmente os mais fortes, à vitória em quatro torneios de prestígio e desafiadores no mundo, tornando-se assim o criador por excelência. Certamente não é uma tarefa fácil, mas – como sempre – a jornada é mais importante do que a meta.