O aplicativo Xbox para Windows agora avisa se o jogo está funcionando bem no seu PC – Nerd4.life

Nessas horas, a Microsoft está começando a lançar um novo emprego a partir de Aplicativo Xbox para Windows Que avisa o usuário se o jogo está funcionando bem no PC.

Na prática, como você pode ver no exemplo abaixo, graças a esse recurso, um nota curta Na página de um jogo em particular está escrito “deve funcionar muito bem neste PC” caso os componentes do seu PC sejam considerados compatíveis com o título em consideração.



O aplicativo Xbox para Windows agora avisa se o jogo está funcionando bem no seu PC

Conforme relata o GameSpot, esse recurso está atualmente limitado a um pequeno número de jogos, como Doom Eternal e Yakuza 0, mas provavelmente se expandirá para mais e mais jogos com o tempo. Você pode experimentá-lo baixando o aplicativo Xbox Insider Hub para experimentar uma versão de visualização do aplicativo e este novo recurso.

Atualmente não está claro como o aplicativo Xbox para Windows determina se um jogo está rodando bem, embora a hipótese mais razoável seja que ele simplesmente compare os requisitos recomendados dos desenvolvedores com os do PC. Para saber mais, teremos que aguardar as notícias oficiais da Microsoft.