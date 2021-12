Ladrões de carro obrigado

No início de 2021, Uma maçã ele tem Pé e fogo No mercado AirTag, um dispositivo de rastreamento inteligente com o qual os usuários podem rastrear e localizar objetos idênticos. É sem dúvida um acessório muito útil, que em muito pouco tempo conseguiu alcançar grande sucesso não só entre os usuários “normais” … mas também e sobretudo entre ladrões de carro!

Sim, conforme declarado em boletim subordinar Departamento de Polícia de York, alguns ladrões de carros ganham graças à ferramenta da empresa de Cupertino, que ela usa para identificar e rastrear carros de última geração. A agência disse que o número de casos em que invasores usaram rastreadores da Apple para roubar carros aumentou desde setembro deste ano.

AirTag: ladrões de carros escondem na moldura

Os ladrões agem escondendo airTags dentro da carroceria do carro e em outros lugares discretos, e alvejam carros em estacionamentos públicos ou em áreas densamente povoadas. Desta forma, uma vez ligado o carro, os ladrões podem seguir os seus movimentos à distância e depois tentar roubá-lo quando este estiver estacionado numa zona mais sossegada, que normalmente corresponde à casa da vítima.

Nessas circunstâncias, a polícia de York fez alguns “o terceiro”, que se aplica ao Canadá e outras regiões e pode ser benéfico para todos, para evitar uma situação como a descrita acima. Eles sugerem o estacionamento em garagem fechada, visto que a maioria dos acidentes envolve veículos estacionados externamente, e recomendam o uso de travamento manual do volante e travamento da porta de dados, para evitar que o computador de bordo seja reprogramado. Eles também o convidam a aproveitar as vantagens dos sistemas de vigilância por vídeo e recomendam que os proprietários de carros configurem uma câmera para monitorar o carro dia e noite.

Observe que a Apple tem Proteção integrada O programa AirTag é usado para garantir que os invasores possam rastrear e espionar os alvos. Quando uma AirTag é colocada em um alvo desavisado, a vítima recebe uma notificação informativa de que alguém está tentando rastreá-la. Porém, infelizmente, a notificação nem sempre é enviada, chega atrasada ou, pior ainda, é ignorada.