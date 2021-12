Gran Turismo 7 terá microtransações, confirma ESRB – Nerd4.life

ESRB Adicionado ao banco de dados dele Gran Turismo 7, a nova simulação de corrida chegará exclusivamente no PS5 e PS4, confirmando que o jogo incluirá compras no aplicativo, ou seja, Transferência precisa.

Infelizmente, a agência de classificação dos EUA não adiciona mais detalhes sobre a natureza dessas microtransações e se limita a relatar referências ao uso de tabaco no jogo (uma foto de um motorista fumando) e álcool (um sinal disso) que diz “Licores , whisky, gin, vinho “, cerveja, cerveja”).



Gran Turismo 7, Classificação ESRB تصنيف

A notícia certamente não surpreenderá muitos jogadores, já que as microtransações são agora uma norma generalizada no mercado de jogos. O expoente anterior da série, o GT Sport, também introduziu compras no aplicativo após o lançamento, especificamente para obter alguns carros comprando-os com dinheiro real na PlayStation Store. O mesmo poderia ser obtido simplesmente jogando e comprando com a moeda do jogo.

Assim, por enquanto, a natureza das microtransações para Gran Turismo 7 não é clara, com mais detalhes sobre isso chegando nas próximas semanas, à medida que nos aproximamos do lançamento, agendado para 4 de março próximo no PS5 e PS4.

Recentemente, vimos Gran Turismo 7 em ação novamente em um vídeo de gameplay que mostra uma corrida no Deep Forest Raceway.