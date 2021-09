Duas novas atualizações para Standard e Digital Edition estão chegando do MediaWorld

MediaWorld está pronto para chegar Duas novas reabastecimento PlayStation 5. As versões padrão e digital estarão disponíveis em algumas horas. E se isso não for suficiente, também haverá um reabastecimento do Xbox Series X.

Aqui estão as datas e horários para o reabastecimento, com todas as instruções preparadas e para uma melhor chance de levar o console para casa. O primeiro reabastecimento será amanhã Segunda-feira, 20 de setembro às 15:00, dando a você a oportunidade de adquirir o PS5 Standard. Então será uma vez Terça-feira, 21 de setembro de 2021, às 15:00Desta vez, você pode obter o PS5 Digital Edition. Em ambos os casos, MediaWorld não especificou a existência dos pacotes de forma alguma, como no passado. Isso deve significar que os controladores estarão disponíveis sem requisitos de pacote.

E se isso não bastasse, gostaríamos de destacar que Quarta-feira, 22 de setembro, novamente às 15:00, haverá um reabastecimento do Xbox Series X..

O site a partir do qual será possível fazer uma compra pode ser alcançado neste endereço. A conta a ser usada é a mesma que você normalmente usa para MediaWorld. Se você ainda não é cadastrado, recomendamos que se inscreva com antecedência.

Então nós sugerimos que você Faça login no site pelo menos meia hora antes da hora da venda Play Station 5. Desta forma, você poderá agilizar o tempo de conclusão do procedimento de compra.

Enquanto isso, oportunidades de compra PlayStation 5 E o Xbox Series X está ficando cada vez maior. Na verdade, a Sony garantiu estoque suficiente de componentes para fornecer 22,4 milhões de consoles até março de 2022.

Nós lembramos você de Inscreva-se no nosso canal Telegram dedicado a ofertas Para ficar por dentro das últimas promoções e disponibilidade Play Station 5 e Xbox Series X. Nós também o criamos Um guia prático que pode te ajudar na sua compra.