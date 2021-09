Bridge of Spirits, pré-carregamento disponível, detalhes do tamanho do download no lançamento – Nerd4.life

Qena: a ponte das almas Estamos chegando perto, com uma data de lançamento marcada para 21 de setembro de 2021, então o download anterior Fornecido pela Sony no PS5 e PS4, com Tamanhos diferentes, detalhes diferentes Quando o novo jogo for lançado, também estará disponível no PC.

Assim, aqueles que compraram Kena: Ponte dos Espíritos já podem fabricar download E aguarde o lançamento no lançamento oficial do jogo, que deverá ocorrer à meia-noite do dia 21 de setembro de 2021. Também há uma diferença significativa no tamanho do jogo entre as versões PS5 e PS4, já que a primeira é praticamente Dobro A partir do segundo ao contrário do que vimos em outros casos.

o Versão PS5 Kena: Bridge of Spirits tem um tamanho total de 17,8 GB, enquanto a versão PS4 para em 8,2 GB. De qualquer forma, o título ainda é um pouco caro em termos de SSD e espaço no disco rígido, mas um pouco diferente do que estamos acostumados a ver com a famosa compressão de dados que vemos no PS5.

Quanto ao resto, lembramos que o Ember Lab está disponível em duas versões no lançamento: Standard Edition al preço € 39,99 cada para PS5 e PS4, que tem um Rot Hat como bônus de pré-venda, enquanto a Digital Deluxe Edition custa € 49,99 para PS5 e PS4 e contém, além do jogo e do chapéu acima mencionado, vários conteúdos digitais adicionais, como como Kina Crew e Golden Root Skin e a trilha sonora.

O silêncio em torno do lançamento de Kena: Bridge of Spirits, ao contrário do que estamos acostumados a ver com outros exclusivos do PS5 e PS4, levantou preocupações de que poderia colidir com outros jogos. atraso, mas neste ponto essa hipótese é completamente ignorada, considerando o início da pré-carga nessas horas.