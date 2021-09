A MediaWorld surpreendentemente lança Xiaomi Night: uma noite de descontos malucos

Vem assim, como um raio do nada, Anúncio do MediaWorld: Há uma Xiaomi Night, ou uma noite de grandes descontos dedicada a quem aprecia produtos de marcas conhecidas.

A ação promocional foi divulgada nos canais sociais da referida rede, por exemplo Perfil oficial do MediaWorld no Instagram. Em qualquer caso, tudo permanecerá ativo por um tempo limitado após a publicação desta notícia, como você bem pode imaginar, dados os tempos particularmente rápidos associados ao anúncio e lançamento de promoções, É uma iniciativa sorrateira.

Mais precisamente, a duração é de 12 horas. Xiaomi Night realmente começou às 21:00 em 19 de setembro de 2021 e continuará Até às 09:00 em 20 de setembro de 2021. Em suma, o tempo é meio apertado, mas sabemos que não são poucos os entusiastas da tecnologia que decidiriam ficar nas “pequenas horas” para este tipo de evento (ou talvez, por que não, dar uma olhada nos shows antes indo para o local de trabalho).

Neste contexto, você pode querer dar uma olhada no arquivo Página oficial do portal MediaWorld associada ao Xiaomi NightQue contém todas as ofertas relacionadas à iniciativa. Entre os produtos oferecidos, Há também uma scooter elétrica.