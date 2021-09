Cadillac Lyriq é vendido em mais de 10 minutos

Novo Cadillac Lyric Electric acabar Em pouco mais de 10 minutos. No momento da abertura de pré-encomendas online para “Edição pela primeira vez”, Já demorou alguns minutos a esgotar as unidades disponibilizadas pela montadora norte-americana, o que é certamente uma boa notícia para a marca, pois a Lyriq ficou imediatamente impressionada com as suas características técnicas.

No entanto, o sucesso real dessas encomendas não pode ser avaliado com precisão. Na verdade, a Cadillac não anunciou oficialmente quantos carros poderiam ter sido pré-encomendados. Sabia-se apenas que estava disponível lote limitado. Electrek informou que um revendedor relatou sua disponibilidade Havia apenas 1.500 carros. O fato, porém, não foi confirmado pela montadora ou por outras concessionárias. Portanto, deve ser tomado com cautela.

Além disso, também deve ser dito que foi suficiente $ 100 Para fazer uma pré-encomenda, o valor é totalmente reembolsável. Não seria surpresa se nem todas as pré-encomendas se transformassem em pedidos reais quando chegasse a hora. No entanto, essas dúvidas não eliminam o fato de que o Cadillac Lyriq fez uma estreia estelar. O número de reservas pode não ser alto, mas é preciso dizer que a casa cheia chegou em minutos, não em horas ou dias.

O fabricante anuncia que lotes adicionais de eletricidade estarão disponíveis nas concessionárias a partir do verão de 2022.