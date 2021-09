Diga adeus às senhas feitas com o Microsoft System – Hi-tech

Do vulgar ‘123456’ ao nome do cachorro, ao aniversário ou aniversário de casamento. Muitas vezes, graças à sua previsibilidade, o mundo das senhas está sob ataque tão constante que as pesquisas mais recentes relatam uma média de 579 tentativas de roubo de credenciais a cada segundo, 18 bilhões anualmente. Cada vez mais empresas estão trabalhando na autenticação dupla, mas também no reconhecimento biométrico, ou seja, desbloqueando o dispositivo com base na singularidade dos elementos do corpo humano.

Agora a Microsoft já está dando um passo adiante, eliminando a necessidade de lembrar as senhas. A empresa Redmond de fato estendeu seu aplicativo Authenticator a todos os seus usuários, lançado em março passado apenas para usuários corporativos. Este é um aplicativo, para iOS e Android, que, uma vez baixado, exclui automaticamente várias senhas salvas em um perfil da Microsoft. Se desejar fazer o login, envie um código temporário para o número do celular registrado ou endereço de e-mail para ser inserido durante a autenticação. Uma boa maneira de se livrar da necessidade de lembrar dezenas de palavras-chave, ou pior, de mantê-las na memória em pedaços de papel ou anotações no telefone, desprotegidas. O mecanismo é acionado quando o Autenticador detecta atividade de login de um novo dispositivo (talvez porque você mudou seu smartphone ou tablet) ou de uma parte do mundo que não corresponde aos locais habituais do usuário. Em termos práticos, com o Authenticator, você pode executar um processo de verificação de conta que por anos os especialistas em segurança consideraram necessário para reduzir os riscos de intrusão.

No entanto, permanece o fato de que um criminoso experiente pode já ter violado a segurança do e-mail da potencial vítima, de forma que também pode ler as mensagens temporárias enviadas por este aplicativo de autenticação, e o mesmo pode ser para mensagens de texto, através desta tecnologia. De “inalar”. Plataformas como Facebook e Twitter permitem que você receba uma notificação adicional no seu celular de uma nova chegada, como uma medida adicional de defesa, mas sempre após inserir a senha. E existem aplicativos de gerenciamento de senha onde você pode realmente usar uma chave para acessar o cofre de outras pessoas que entraram, mas mesmo esses sistemas foram vítimas de cibercriminosos. Por isso, o futuro será cada vez mais na biometria, ou seja, no uso da autenticação em partes do corpo como o rosto e a voz. Atualmente, os sistemas Apple Face ID que usam o desbloqueio facial, por impressão digital no Android e Windows Hello, habilitados para entrar em dispositivos, mas também para fazer login em aplicativos de terceiros, já estão em campo.