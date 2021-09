Novo firmware pode melhorar o desempenho, diz Digital Foundry – Nerd4.life

Um novo vídeo da Digital Foundry destaca um aspecto muito interessante que ainda não foi muito abrangente, ou seja, as diferenças e melhorias Ocorrer em desempenho do jogo no console com Atualizações de firmware, como medido recentemente PS5 e Xbox Series X | S..

O vídeo da Digital Foundry, em sua abertura de 12 minutos, foca especificamente no novo Firmware em beta 3.1 para PS5, que foi casualmente comprovado por tornar o console mais performante em alguns jogos. A descoberta aconteceu por acaso, e Richard Ledbetter, do jornal britânico, ficou surpreso: na verdade, com o novo firmware, alguns jogos como Control, Devil May Cry 5 Special Edition e Godfall apresentaram poucas melhorias com a nova versão. Firmware.

Este é um upgrade praticamente imperceptível a olho nu, visto que estamos falando das diferenças de 1 ou 2 quadros por segundo, mas parece consistente e é medido regularmente pelas ferramentas que o magazine usa. Isso é interessante, acima de tudo, porque mostra como uma atualização central do software de gerenciamento do console, ou seja, o firmware, pode se refletir em melhorias reais nos jogos, independentemente das atualizações específicas para essas melhorias, ou seja, a forma padrão em que essas melhorias são normalmente feito.

“Espera-se que o console funcione sempre da mesma maneira nos jogos”, disse Leadbetter, sempre é claro, independentemente das atualizações específicas dos próprios jogos, “mas neste caso encontramos atualizações do sistema que têm diferenças”. Como Alex Battaglia apontou, é um caso semelhante ao que também foi gravado recentemente no Xbox Series X | S em relação ao controle em particular: Embora o jogo não tenha recebido um patch específico, foi recentemente resolvendo problemas Gagueira que foi descoberta inicialmente na primeira comparação das versões de próxima geração do Remedy.

Isso indica uma mudança na “máquina virtual” na qual o jogo está sendo executado ou uma melhoria no aspecto do software do sistema que aumentou o desempenho. Isso também abre perspectivas complexas para uma coluna como Digital Foundry, dizem eles no vídeo, porque introduz o problema de diferenças potenciais no desempenho do jogo, independentemente de patches específicos, tornando difícil rastrear melhorias.