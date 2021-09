Quais iPhones não serão atualizados novamente

4



























apresentado com A nova linha do iPhone 13 Durante o evento onlineCalifornia RunningE instalado de fábrica nesses novos smartphones da Apple, o novo telefone já está disponível para todos iOS 15, a versão mais recente do sistema operacional móvel da apple sting. Não exatamente para todos, para ser honesto, porque uma longa lista de iPhones não pode ser atualizada.

Isso acontece todos os anos e faz sentido que: a Apple, junto com o Google, seja a empresa que oferece suporte mais longo para seus produtos, mas, em um determinado estágio, os produtos tornam-se Muito desatualizado ser atualizado. Este é um grande negócio para os usuários que possuem um desses produtos, porque o telefone antigo não o possui Últimos empregos disponíveis, mas também é menos proteção riscos da tecnologia da informação. Com cada atualização do sistema operacional, não apenas da Apple, também há muitas correções para falha de segurança Os pesquisadores descobriram nos meses desde que a atualização anterior foi lançada. lá boas notíciasNo entanto, quem tiver um iPhone compatível com o iOS 14 também poderá instalar o iOS 15. No entanto, a lista de dispositivos cortados de qualquer atualização futura ainda é longa.

Apple iOS 15: iPhones compatíveis

Vamos começar com a boa notícia: todos aqueles que possuem um smartphone Apple com iOS 14 instalado (instalado de fábrica ou com uma atualização posterior) também poderão baixar e instalar o iOS 15. Muitos usuários A notificação já chegou Está em processo de atualização. Aqui está uma lista de iPhones que podem ser atualizados para iOS 15:

iPhone 6s / 6s Plus

iPhone SE (2016)

iPhone 7/7 Plus

iPhone 8/8 Plus

iPhone X

iPhone XS / XS Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro / 11 Pro Max

iPhone SE (2020)

iPhone 12 mini / iPhone 12

iPhone 12 Pro / iPhone 12 Pro Max

iPhone 13 / iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro / iPhone 13 Pro Max

Quais iPhones não atualizam mais

O fato de a Apple não ter deixado nenhum modelo adicional para trás, permitindo que qualquer pessoa que use o iOS 14 hoje atualize seu telefone para o iOS 15, também não o é. Al Qaeda mas um exceção. Normalmente, de fato, pelo menos um modelo do passado torna-se incompatível com a nova versão do sistema operacional.

Como esta é uma exceção, podemos dizer com certeza que os seguintes iPhones, que não serão atualizados para iOS 15, Não será atualizado novamente: