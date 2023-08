O novo Ds3 2023 Os prós e contras de um SUV compacto atualizado a um preço muito atraente (e mais)

DS3 Ele passa por uma reformulação no meio da carreira para 2023, eliminando o sufixo Crossback e atualizando com mudanças inspiradas em Q7. Este redesenho inclui uma frente renovada, com um nariz completamente revisado e novo estofamento interior. Apesar das mudanças, o design geral permanece inalterado.

lá gama de motores Não mudou, oferecendo opções tradicionais de motorização a gasolina e diesel, bem como uma versão elétrica E-Tense com zero emissões, que agora conta com motor elétrico de 156 cv e bateria mais potente. No interior, o DS 3 oferece um avançado sistema de infoentretenimento e um novo volante que integra comandos nos sistemas de assistência ao condutor. aqui estão todos os detalhes

Ds3 2023, a evolução do SUV continua

O 2023 DS3 introduz diversas inovações no habitáculo, mantendo inalterado o design geral. O novo volante contém agora comandos para os vários sistemas de assistência ao condutor, eliminando o seletor adicional anteriormente escondido na coluna de direção. Entre outras coisas, o prof. Nova tela HD de 10,3 polegadas para o sistema de infoentretenimento e está equipado com um assistente de voz avançado.

O 2023 DS3 estará disponível em 5 níveis de acabamento: Rivoli, Pastel, Performance, Performance+ e Opera. O equipamento padrão inclui controle de cruzeiro adaptativo, limitador de velocidade, sensores de estacionamento traseiros, sistema de frenagem de emergência, rodas de liga leve de 17 polegadas e display central de 10 polegadas. e criar Rivoli Ele adiciona rodas de liga leve de 18 polegadas, interior em couro, tela de 10,3 polegadas com reconhecimento de voz, lanternas traseiras de LED e sistema sem chave.

e criar a ópera Oferece alarme de volume, interior em couro napa, banco do motorista aquecido e massageado, pedais de alumínio, radar de velocidade e carregador de smartphone sem fio. Linha de desempenho DS3 Possui rodas de 17 polegadas com design especial e bancos esportivos, além de contar com Linha Performance+ É equipado com rodas personalizadas de 18 polegadas e compartilha o conteúdo do nível de equipamento Rivoli.

eu pPreços para o mercado italiano do DS3 Os preços começam nos 28.050 euros para a versão a gasolina, nos 33.500 euros para a versão diesel e nos 41.550 euros para a versão elétrica.

DS3 2023 Baseia-se na plataforma CMP e oferece uma variedade de motores, incluindo motores turboalimentados a gasolina, diesel e elétricos. A versão elétrica foi atualizada para gerar 155cv e 270Nm de torque, com baterias de 54kWh prometendo desempenho sólido.Alcance de 402 km no ciclo combinado e mais de 500 km em áreas urbanas, segundo dados oficiais.

Para recarregar, utilizando uma rede de 11 kW, são necessárias 5 horas para carregar totalmente, enquanto uma estação de 100 kW permite atingir 80% da capacidade em 25 minutos.

Na gama endotérmica estão disponíveis os motores 1.2 PureTech de 100 cv e 130 cv, bem como o BlueHDi de 130 cv. Quanto a A versão esportiva do DS3Ainda não está claro quais atualizações serão feitas na unidade elétrica de 156 cavalos que foi introduzida na reestilização do ano anterior.

Pelo menos 200cv poderiam ser considerados, mas isso significaria um alcance reduzido para cerca de 300-350km. No momento, ainda há poucas informações sobre a oferta oficial O novo DS3 Mas espera-se que isso aconteça entre o final de 2023 e o início de 2024.