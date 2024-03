Como cultivar Dipladenia trepadeira (ou Mandevilla) em vasos

Crescente diplódio de escalada É muito simples e divertido, e você pode fazer no jardim e em casa. As flores da também conhecida como mandevilla criam um efeito verdadeiramente deslumbrante. Quem os tem sente sempre um recanto de primavera com eles, graças à sua tendência natural para escalar. Além disso, é uma solução prática e colorida para criar alguma privacidade dentro de casa.

Como plantar e o que fazer para fazer florescer diplódios

Cultivar dipladenia trepadeira é fácil, adapta-se a qualquer situação e encontra o seu espaço Seja dentro ou fora. Apenas pegue-o Um vaso de tamanho médio e coloque-o em um local bem iluminado do apartamento, varanda ou jardim.

Existe a temperatura ideal para um crescimento saudável e forte 20/21ºCPorém, adapta-se ao clima de verão ou inverno: o importante é que não seja muito rigoroso. No primeiro caso, pode ser guardado dentro de casa próximo à janela, e no segundo caso na varanda, onde a temperatura chega a no máximo 15 graus Celsius.

o O solo deve ser bem drenado É fertilizado da primavera ao outono e, em vasos, é melhor colocar argila expandida no fundo antes de adicionar a terra.

Onde colocar diplódios em casa e no jardim?

Cultivar dipladenia é fácil, mas necessário Algumas precauções. Na verdade, não é uma planta típica do nosso país: é nativa da América tropical e deve-se levar em conta que não tolera temperaturas muito frias ou muito úmidas.

Recomendado Evite sol direto e até geada Ou os ventos frios do inverno. O vaso nesse sentido é uma solução prática para poder movimentar a planta de um ponto a outro sem ter que arrancá-la.

Com que frequência você rega a mandevila e de quanta água ela precisa?

paraIrrigação Existem algumas diretrizes a serem seguidas com base na estação e no local.

em Terra inteira Deve ser regado regularmente apenas na primavera e no verão.

Deve ser regado regularmente apenas na primavera e no verão. em navio É necessário dar água mesmo nos meses de inverno, mas com moderação.

Eles definitivamente vão Evite a estagnação da água: É portanto necessário garantir que a placa permanece seca. Desta forma você garante um jardim colorido e alegre.

Quando os diplódios florescem e quanto tempo duram?

As dipladenias cultivadas são garantidamente apreciadas da primavera ao outono As flores variam do branco ao vermelho Muito bonito. Para garantir o florescimento da planta, nos meses frios ela deve ser mantida em locais quentes, mas não superiores a 14 graus Celsius. Se não florescer na primavera, provavelmente foi exposto a muito frio.

Como fazer corte de mandevila: todas as dicas

Para cultivar diplódios não é necessário comprar a planta ou sementes, elas enraízam-se facilmente mesmo através de estacas. Este é o termo usado para significar um Um galho deve ser enterrado Para fazer com que produza raízes. Mesmo um centímetro de cerca de dez centímetros é suficiente, o importante é lembrar de retirar as folhas inferiores. Deve ser plantada em vaso com substrato leve e bem drenado. É o mesmo mecanismo pelo qual o pothos pode ser cultivado.